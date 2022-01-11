"Это странно и смешно": Банщикова из "Ищейки" в пух и прах разнесла молодящихся дам

Сама Анна Банщикова не переживает из-за возраста.

24 января актриса Анна Банщикова отметит 47-летие. Тема возраста, говорит звезда "Ищейки", для нее не является болезненной. Подруги-ровесницы актрисы очень переживают из-за того, что молодость уходит, однако сама Банщикова тревог приятельниц не разделяет. Знаменитость приняла свой возраст и просто наслаждается жизнью.

Обращаться к пластическому хирургу звезда "Ищейки" в ближайшее время не собирается. "И меня совершенно не волнует новая морщинка, не возникает все это безумное: надо подтянуть и то, и другое, и третье!" – поделилась актриса.

Банщикова не боится быть непривлекательной в кадре. Сегодня актрисе абсолютно все равно как ее внешность воспримут люди. Анна не понимает дам, которые начинают молодиться, теряют самоиронию и чувство юмора.

"Когда взрослые женщины пытаются выглядеть как восемнадцатилетние — это странно и смешно", – разнесла в пух и прах неуверенных в себе ровесниц актриса.

Никогда Банщикова не переживала из-за лишних сантиметров на талии. Внешность, уверена знаменитость, никак не связана с ощущением счастья. История, отметила Анна, знает множество красавиц, чьи судьбы были трагически несчастными.

По словам звезды "Ищейки", камера и неправильно выставленный свет на площадке добавляют ей килограммы в кадре. Артистка привыкла к тому, что иногда на экране кажется толще, чем есть на самом деле. Анна не пытается контролировать каждый отснятый эпизод, понимая, что иногда с этим ничего нельзя сделать.