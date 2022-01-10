Второй ребенок, возвращение бывшего и новые расследования: что будет в 6 сезоне "Ищейки"

Александра Кушнир возвращается на Первый канал.

Сегодня, 10 января, на экраны выйдет шестой сезон "Ищейки". В новой части полковник полиции Александра Кушнир и ее избранник задумаются о пополнении в семье.

В премьерном эпизоде зрители увидят, как Александра и Борис, мечтающие о совместном малыше, поправляют здоровье в пансионате. Возлюбленный Кушнир хочет, чтобы она хоть ненадолго отвлеклась от работы. Между тем даже на отдыхе, героиня находит дело, в которое уходит с головой: в палаточном лагере происходит пожар, есть погибшие. Александра уверена, что огонь вспыхнул неслучайно.

На месте пожара Кушнир пересекается с Юрковым. Видеть Александру мужчина не рад. Героиня сериала "Ищейка" берется за дело и вовлекает в него свою команду. Юрков убежден, что к поджогу имеет отношение Кролл, который ранее преследовал Кушнир. Александра считает, что ее коллега ошибается.

Во второй серии сериала "Ищейка" становится известно о недуге Бориса. Избранник не хочет говорит Александре о проблемах. Героиня пытается побеседовать с возлюбленным по душам, но ее затея проваливается. Тем временем Кушнир приезжает домой к Иноземцеву – там, возможно, произошло преступление. Найден труп родственника экс-жены Петра. Героиня начинает подозревать отца своего ребенка. Иноземцев тем временем пытается сблизиться с Кушнир и вернуть ее в свою жизнь.

В третьем эпизоде Жирков и Бирюков отправляются на рыбалку. Уже на месте мужчины понимают, что Софья заменила алкоголь в рюкзаке на чай. Позднее рыбакам и вовсе приходится забыть об удочках – необходимо отправиться на очередное место преступления. В доме за городом произошла перестрелка, тела жертв загадочным образом исчезли. Кушнир удается раскрыть и эту тайну.

Александра случайно узнает диагноз Бориса. Разгорается большой скандал. Избранник героини просит дать ему время…

В четвертой серии Александра расследует смерть девушки, тело которой нашли в живописной бухте. Кушнир сразу отметает версию об утоплении – жертва умерла на суше и была выброшена в воду. Следствию готов помогать муж умершей – известный судья. Параллельно беда приходит и к самой героине – потерялся ее ребенок. Иноземцев помогает матери своего малыша. Александра ошибается – ее отношения с Борисом на волоске.

Пятая серия. Александра Ивановна Кушнир расследует кончину психолога. Женщина трудилась в колледже. Героине придется спасти свидетельницу преступления с крыши высотки, узнать о любопытных деталях жизни жертвы и жестокой травле.

Александра очень обижена на Бориса – тот уехал без каких-либо объяснений. Тем временем в личную жизнь Кушнир влезает мать. Пенсионерка против встреч дочери с Иноземцевым.

В шестом эпизоде Александре приходится работать с Борисом плечом к плечу. Недалеко от города сработало самодельно взрывное устройство. Когда полицейские приезжают на место преступления становится ясно, что бомба не одна. Жизнь Кушнир спасает старый знакомый. У героини и ее коллег есть всего час, чтобы уберечь мирных жителей. В процессе совместной работы лед между Александрой и Борисом начинает таять, но Иноземцев вновь вмешивается.