"Взяли бы на телевидение без Андрея?": подруга Аршавина врезала ушлой Барановской

Звезда сериалов "Кухня", "Молодежка" и других Серафима Низовская в юности училась в спортивной школе вместе с футболистом Андреем Аршавиным. На глазах актрисы Андрей превращался из обычного подростка в высокооплачиваемую звезду спорта.
По словам Низовской, с Аршавиным она не встречалась много лет. О жизни товарища детства знаменитость узнает из прессы.
Серафима считает, что Андрей выбирает женщин, которые не умеют расставаться с достоинством – начинают мстить и спекулировать на его имени. Досталось от актрисы "Склифосовского" бывшей гражданской жене футболиста, ведущей шоу "Мужское/Женское" Юлии Барановской.
"Взяли бы на телевидение Юлию Барановскую без звонкого имени Андрея?" – врезала Низовская бывшей Аршавина.
Серафима уверена, что у Юлии не было другого выбора, кроме как вынести сор из избы. Чтобы заработать на безбедную жизнь себе и детям ушлая Барановская вытащила подробности расставания с Аршавиным на суд общественности. Телеведущая, считает актриса, воспользовалась шансом, который предоставила ей судьба, и не прогадала.
Также Серафима Низовская отметила, что осуждает холодность Андрея Аршавина к собственным детям. Известно, что футболист крайне редко общается с наследниками от Барановской – Артемом, Яной и Арсением.