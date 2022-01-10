Заговорившая о девятом сезоне звезда "Склифосовского" закричала и закрыла лицо руками

Скоро на "России 1" состоится старт девятой части серила "Склифосовский". В свежем интервью актер Владимир Жеребцов рассказал, что в новом сезоне зрителей ждет много сюрпризов.
"Очень тяжело уже к девятому сезону чем-то удивлять. Но, мне кажется, девятый сезон отличается от других тем, что ни одна линия не брошена. Я уверен точно, что в каждом персонаже, в каждой линии есть интрига, которая к финалу раскроется. Есть интрига у Брагина нашего, Олега Михайловича", – поделился Владимир Жеребцов.
Также исполнитель роли хирурга Константина Лазарева рассказал, что в девятом сезоне будет яркая массовая сцена – день рождения Павлова. На ее съемки ушло несколько смен. "Мы были все вместе за городом. Нам было очень весело. Было трудно, но было весело. Это одни из немногих смен, где мы были все вместе, сплоченной командой", – рассказал артист.
Говоря о будущем своего персонажа, Жеребцов отметил, что к концу 16 серии сезона аудиторию ожидает сюрприз. Как намекнул Владимир, перед Константином Лазаревым встанет вопрос, связанный с продолжением рода. На шуточную просьбу описать звуками и жестами события, которые произойдут с его героем в девятой части, Владимир громко закричал, закрыв лицо руками.
"Очень хочется, чтобы вы не бросали наш сериал, и с девятым сезоном аудитория еще, еще и еще больше увеличивалась. Смотрите нас", – отметила звезда "Склифосовского".