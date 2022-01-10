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Сериалы
Анна Банщикова из "Ищейки" о крахе брака с известным музыкантом: Вы найдете видео

Анна Банщикова из "Ищейки" о крахе брака с известным музыкантом: Вы найдете видео

Звезда "Ищейки" Анна Банщикова рассказала о первом браке.
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Анна Банщикова познакомилась с Максимом Леонидовым на концерте бит-квартета "Секрет". Музыкант был первым кавалером звезды "Ищейки", которого одобрила ее семья.

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Как призналась Банщикова в свежем интервью, в юности ей нравились плохие парни, гопники. Максим не был похож на того, о ком грезила Анна, но все же смог завоевать ее сердце. "Меня подкупило… Я не знаю. Хороший парень", – вспомнила актриса.

Ради Анны Банщиковой Максим Леонидов развелся с первой супругой, Ириной Селезневой. В сентябре 1999 года вокалист отвел звезду "Ищейки" под венец. После свадьбы Банщикова отправилась в турне вместе с группой "Секрет". За два года гастролей Анна и коллектив музыкантов исколесили весь свет.

"Я маленькая была. 20 лет всего. Чего там. Это сейчас такие все взрослые в 20 лет. Вы найдете какие-нибудь видео, где мне 20 лет, – на жену я не очень похожа", – рассказала о первом браке артистка.

Банщикова и Леонидов развелись в 2004-м. Детей в их браке не было. Поговаривают, что Анна пожертвовала этим союзом ради карьеры.

Напомним, 10 января на Первом канале стартует шестой сезон сериала "Ищейка". Ранее обнародован сюжет премьерных серий ленты.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 января 2022, 17:23 Источник: "Анна Банщикова. Дама с пистолетом", Первый канал ✓ Надежный источник
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