Анна Банщикова из "Ищейки" о крахе брака с известным музыкантом: Вы найдете видео

Анна Банщикова познакомилась с Максимом Леонидовым на концерте бит-квартета "Секрет". Музыкант был первым кавалером звезды "Ищейки", которого одобрила ее семья.
Как призналась Банщикова в свежем интервью, в юности ей нравились плохие парни, гопники. Максим не был похож на того, о ком грезила Анна, но все же смог завоевать ее сердце. "Меня подкупило… Я не знаю. Хороший парень", – вспомнила актриса.
Ради Анны Банщиковой Максим Леонидов развелся с первой супругой, Ириной Селезневой. В сентябре 1999 года вокалист отвел звезду "Ищейки" под венец. После свадьбы Банщикова отправилась в турне вместе с группой "Секрет". За два года гастролей Анна и коллектив музыкантов исколесили весь свет.
"Я маленькая была. 20 лет всего. Чего там. Это сейчас такие все взрослые в 20 лет. Вы найдете какие-нибудь видео, где мне 20 лет, – на жену я не очень похожа", – рассказала о первом браке артистка.
Банщикова и Леонидов развелись в 2004-м. Детей в их браке не было. Поговаривают, что Анна пожертвовала этим союзом ради карьеры.
Напомним, 10 января на Первом канале стартует шестой сезон сериала "Ищейка". Ранее обнародован сюжет премьерных серий ленты.