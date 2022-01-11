Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

Как живет сбежавший к любовнице гражданский муж Долиной
Россияне пришли в восторг от красоты утопающей в снегу Цымбалюк-Романовской: Мечта поэта!
"Его карма": жена купившего любовнице квартиру Гальцева прокомментировала его измены
Жена рассказала о наглой выходке доживающего Мартиросяна
партнеры
Вторник
11 января
Лента новостей
12:55
"Уже бухать": Собчак вмазала беспардонно гулящей Бузовой
12:35
Одиночество, съемные комнаты, нищенская пенсия и рак: как сейчас живет звезда "Анжелики" Мишель Мерсье
12:31
Раскрыт страшный диагноз госпитализированной Тарасовой: Жаловалась на головные боли
12:24
За сутки в России ковидом заболело 17,5 тысяч человек
12:20
"Я в экономе лечу, а дядьки с девицами": 70-летняя Алферова пожаловалась на тяжелое положение
12:16
"Из твоих рук – все": Малахов показал нежность с супругой
12:02
"Пью": Поглазевший на женские груди Петросян сорвался под старость лет
11:58
"Какая гадина!": 75-летняя Неелова шокирована неожиданными откровениями Ярмольника
11:56
Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев
11:49
"Страх за жизнь": MакSим столкнулась с ужасными последствиями опасной болезни
11:30
Баснословные деньги: женатый экс-любовник Цывиной бросился на поиски суррогатной матери
11:28
В МИДе ответили на обвинения: Намерений "напасть" на Украину нет и быть не может
11:21
"Синдром Дауна": беременная дочь Турецкого хочет избавиться от "солнечного" ребенка
11:17
В Подольске на мужчину упал ларек
11:11
Мать припахала убирать объедки в ресторане, а отец вычеркнул из жизни: как живет особенный сын Нетребко
11:10
Жизнь уже не будет прежней: как страшное ДТП и обширный инсульт изменили Алексея Воробьева
10:32
Почему россияне меняют жилье: Названы основные причины
10:28
Всплыли детали состояния разбитой инсультом Прокловой: Везли из другого города
10:20
Жадная Асмус не смогла вернуться в Россию
10:04
В жилом доме Южно-Сахалинска взорвался газ
09:59
"С партнером скучно и не интересно": вскрылась правда о романах Волочковой
09:44
Обнародовано редкое фото детей Мироновой: Легенду копировали
09:39
"Бабы прямо валятся на него": известная актриса взъелась на женщин Прилучного
09:12
"А куда все делось?": потерявшая пышную грудь молодая жена Цекало разочаровала народ
08:54
"Суешь людям в рот": раздутого Малахова крепко приложили
08:48
Экономист Гринберг о продуктовых карточках: Наступит необходимость вводить в России
08:46
"Не хочу думать, что связано с личной жизнью": Поргина пнула "распутницу" Проклову после инсульта
06:54
"Зла не хватает": Зверски избитый Панин взвыл от позора и боли
04:31
"Совсем обнаглели!": Малахова облили грязью за сбор денег для погоревшей Хлебниковой
02:09
Фальшивка: Детям Кейт Миддлтон и принца Уильяма дали чужую фамилию
00:05
День памяти невинно убиенных младенцев: что нельзя делать 11 января
22:02
Россия может признать ДНР и ЛНР после провальных переговоров с США – депутат Рады Чернев
21:44
"Я видела ее лицо": дочь раскрыла правду о внешности обгоревшей Хлебниковой
21:28
На северо-западе Москвы водитель "Газели" сбил женщину на тротуаре
21:17
Как прошли переговоры России и США по гарантиям безопасности
21:10
В Москве приезжие устроили поножовщину в развлекательном центре
21:06
"Шли бы вы!": Лолита взорвалась после предложения избавиться от пагубных привычек
20:34
Жители Чехова бьют тревогу из-за нападающих на людей агрессивных собак
20:28
Эксперт Синченко назвал заявление Лукашенко о Казахстане и новом мире историческим
19:49
85-летний Куравлев попал в реанимацию в тяжелом состоянии
19:45
Дайнеко рассказала об издевательствах мужа-абьюзера
19:23
Генсек НАТО заявил о готовности договариваться с Москвой
18:53
Эксперт предрек Казахстану нескорую развязку: Это не Украина
18:49
"Не стыдно?": Нагадивший Бородиной экс-супруг рванул за границу с тощей девицей
18:42
В Москве 3 пассажира избили водителя такси
18:28
"Ты нас освободила": дети бросились на колени перед Арбениной
18:14
"Привела какого-то мужика, посадила ко мне на кухню": Бабенко о стремительном романе Банщиковой
18:11
"С косметикой лучше": Макеева показала себя без фильтров и фотошопа
17:51
Валерия потерпела оглушительный провал: Не дано
17:30
Собчак заступилась за угрожавшую ей Блиновскую: Не виновата
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Где же Аллочка?": народ потерял 72-летнюю Пугачеву
Кто управляет Марией Шукшиной: Щербаков предупредил об опасности
Россияне смешали с грязью любовника Волочковой: Агрессивный альфонс
Раскрыта причина внезапного развода Лепса: Переспал с Барановской
"Наш новый член семьи!": жена 61-летнего Николаева рассказала о появлении малыша
Финал шоу "Ледниковый период" обернулся неожиданностью
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Одиночество, съемные комнаты, нищенская пенсия и рак: как сейчас живет звезда "Анжелики" Мишель Мерсье

Одиночество, съемные комнаты, нищенская пенсия и рак: как сейчас живет звезда "Анжелики" Мишель Мерсье

Роль маркизы ангелов стала для актрисы роковой.
прочитано 88 раз

В творческой биографии актрисы из Франции Мишель Мерсье без малого 70 киноработ, но помнят артистку лишь по одной роли – Анжелики из экранизаций романов Анн и Сержа Голон. Мерсье считает, что роль маркизы ангелов стала для нее триумфом и проклятием одновременно. Фильмы о неукротимой блондинке подарили Мишель мировую известность, поставив крест на ее дальнейшей карьере. За растиражированном образом Анжелики режиссеры перестали замечать талант Мишель Мерсье.

ПО ТЕМЕ

Жуткая болезнь внука и сбор денег: как сейчас живет звезда сериала "Пуаро" Дэвид Суше

Распутство, слабоумие и грызня после похорон: детали личной жизни звезды "Коломбо" Питера Фалька

Каре и цветные очки: как сейчас выглядит игравшая Марту в сериале "Долгая дорога в дюнах" Лилита Озолиня

Баснословных гонораров за участие в картинах, имевших сумасшедший успех, Мишель Мерсье не увидела. По словам актрисы, контракт был составлен очень хитро – согласно договору, она получала гонорар только за съемки. Производители и правообладатели лент заработали миллионы на образе, созданном Мерсье, когда актрисе достались сущие крохи.

В конце 90-х Мерсье оказалась в чудовищном материальном положении, потеряв все заработанное в финансовой пирамиде. Чтобы не умереть с голоду и избавиться от долгов, знаменитость продала все личные вещи и костюмы Анжелики с аукциона.

"Что делают министры культуры, чтобы помочь старым комедиантам получить минимум средств к существованию? Ничего. Мне дали прекрасную медаль. Если бы, по крайней мере, она была в шоколаде, я бы ее съела", – жалуется журналистам на нищенскую пенсию Мишель Мерсье.

Кроме того, на съемках "Анжелики" Мишель Мерсье заработала серьезные проблемы со здоровьем. Во время создания сцены группового изнасилования статист хлестнул исполнительницу главной роли цепью в грудь. Спустя время в месте удара образовалась опухоль. Избавить актрису от опасного образования смогли только спустя два года.

1 января Мишель Мерсье отметила 83-й день рождения. Актриса давно не снимается и ведет затворнический образ жизни, лишь иногда появляясь в жюри престижных кинофестивалей. У знаменитости рак кожи.

Мишель Мерсье живет на юге Франции. Одинокая актриса арендует несколько комнат. "Я мечтала о простом женском счастье — доме и детях. Не сложилось", – сетовала звезда "Анжелики" ранее. Пожилой знаменитости помогают племянник и давние друзья.

Актриса четыре раза ходила под венец. Два брака были официальными, другие два фактическими. Ни в одном из союзов Мерсье так и не стала счастливой. Первый муж, ассистент режиссера Андре Смагги, как говорит знаменитость, сошел с ума и ушел в религию. Второй супруг актрисы, автогонщик Клод Бурило, проматывал ее деньги, вел распутную жизнь, приводя любовниц в супружескую постель. Третий избранник Мишель Мерсье, предприниматель из США Адриан Янко, сгорел от онкологии. Четвертый жених – принц из Италии, расстался с актрисой накануне венчания. "Мне было уже сорок пять лет, а я все еще верила в Санта-Клауса и в прекрасного принца", – отмечала звезда экрана.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Robert Poulain / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
Автор: 11 января 2022, 12:35
ФОТОРЕПОРТАЖ

Амурные дела немолодого героя-любовника Гармаша с Ходченковой вызвали оторопь

комментарии

Ответить:

Гость935270
Пожаловаться Ответить
Вся эта жизнь была её осознанным выбором. Что посеешь, то и пожнешь. Теперь остается только ей самой сожалеть, но не надо просить нашей жалости.
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Обнародовано редкое фото детей Мироновой: Легенду копировали

Публика ахнула
Шоу-бизнес

Всплыли детали состояния разбитой инсультом Прокловой: Везли из другого города

Близкие прервали молчание

Шоу-бизнес

"Бабы прямо валятся на него": известная актриса взъелась на женщин Прилучного

Актриса позволила себе откровенность
Шоу-бизнес

Мать припахала убирать объедки в ресторане, а отец вычеркнул из жизни: как живет особенный сын Нетребко

Тьяго страдает аутизмом

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 января 2022 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 января 2022 года
Гороскоп на январь 2022 года
Гороскоп на неделю с 27 декабря по 2 января

Здоровье

За сутки в России ковидом заболело 17,5 тысяч человек
За сутки в России выявили менее 16 тысяч новых случаев COVID-19
"Будут сотни тысяч": вирусолог Альштейн предрек рекордную заболеваемость ковидом в России из-за "омикрона"
Организм начинает себя убивать: ученые обнаружили опасность иммунитета от COVID-19

Спорт

Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Анатолий Алябьев
"Это было очень страшно": Медведева рассказала об атаках маньяка
"В голове туман": Соловьев не может оправиться после чудовищного избиения
Досадная ошибка: Загитова перепутала имя легендарного тренера

Регионы

В жилом доме Южно-Сахалинска взорвался газ
Жители Чехова бьют тревогу из-за нападающих на людей агрессивных собак
Житель Татарстана забил до смерти и расчленил свою мать
Под Новосибирском на обочине дороги обнаружили коробку с новорожденной
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+