Одиночество, съемные комнаты, нищенская пенсия и рак: как сейчас живет звезда "Анжелики" Мишель Мерсье

Роль маркизы ангелов стала для актрисы роковой.

В творческой биографии актрисы из Франции Мишель Мерсье без малого 70 киноработ, но помнят артистку лишь по одной роли – Анжелики из экранизаций романов Анн и Сержа Голон. Мерсье считает, что роль маркизы ангелов стала для нее триумфом и проклятием одновременно. Фильмы о неукротимой блондинке подарили Мишель мировую известность, поставив крест на ее дальнейшей карьере. За растиражированном образом Анжелики режиссеры перестали замечать талант Мишель Мерсье.

Баснословных гонораров за участие в картинах, имевших сумасшедший успех, Мишель Мерсье не увидела. По словам актрисы, контракт был составлен очень хитро – согласно договору, она получала гонорар только за съемки. Производители и правообладатели лент заработали миллионы на образе, созданном Мерсье, когда актрисе достались сущие крохи.

В конце 90-х Мерсье оказалась в чудовищном материальном положении, потеряв все заработанное в финансовой пирамиде. Чтобы не умереть с голоду и избавиться от долгов, знаменитость продала все личные вещи и костюмы Анжелики с аукциона.

"Что делают министры культуры, чтобы помочь старым комедиантам получить минимум средств к существованию? Ничего. Мне дали прекрасную медаль. Если бы, по крайней мере, она была в шоколаде, я бы ее съела", – жалуется журналистам на нищенскую пенсию Мишель Мерсье.

Кроме того, на съемках "Анжелики" Мишель Мерсье заработала серьезные проблемы со здоровьем. Во время создания сцены группового изнасилования статист хлестнул исполнительницу главной роли цепью в грудь. Спустя время в месте удара образовалась опухоль. Избавить актрису от опасного образования смогли только спустя два года.

1 января Мишель Мерсье отметила 83-й день рождения. Актриса давно не снимается и ведет затворнический образ жизни, лишь иногда появляясь в жюри престижных кинофестивалей. У знаменитости рак кожи.

Мишель Мерсье живет на юге Франции. Одинокая актриса арендует несколько комнат. "Я мечтала о простом женском счастье — доме и детях. Не сложилось", – сетовала звезда "Анжелики" ранее. Пожилой знаменитости помогают племянник и давние друзья.

Актриса четыре раза ходила под венец. Два брака были официальными, другие два фактическими. Ни в одном из союзов Мерсье так и не стала счастливой. Первый муж, ассистент режиссера Андре Смагги, как говорит знаменитость, сошел с ума и ушел в религию. Второй супруг актрисы, автогонщик Клод Бурило, проматывал ее деньги, вел распутную жизнь, приводя любовниц в супружескую постель. Третий избранник Мишель Мерсье, предприниматель из США Адриан Янко, сгорел от онкологии. Четвертый жених – принц из Италии, расстался с актрисой накануне венчания. "Мне было уже сорок пять лет, а я все еще верила в Санта-Клауса и в прекрасного принца", – отмечала звезда экрана.