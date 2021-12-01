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Сериалы
Амурные дела немолодого героя-любовника Гармаша с Ходченковой вызвали оторопь

Амурные дела немолодого героя-любовника Гармаша с Ходченковой вызвали оторопь

Зрители обсуждают сериал "По ту сторону смерти".
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Недавно на НТВ вышел новый сезон сериала "По ту сторону смерти", главные роли в котором исполнили Сергей Гармаш и Светлана Ходченкова. В новых эпизодах герои артистов, следователь СК Глеб Точилин и сотрудница института мозга Юлия Демина, вновь берутся за расследование мистических преступлений.

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 Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова актриса

Второй сезон "По ту сторону смерти" получил очень хороший отклик аудитории порадовав создателей отличными рейтингами. Зрители хвалят картину за интересный сюжет, который сохраняет интригу до самого финала, и отличную актерскую игру. Ленту называют небанальной и затягивающей с первых секунд. Кроме того, любители сериалов восторгаются детьми-актерами, которые, несмотря на юный возраст, исполняли свои роли с "надрывом".

Зрители отмечают также, что у картины "По ту сторону смерти" есть ряд существенных минусов. Сериал ругают за звуковые эффекты, заглушающие слишком тихую речь героев. Кроме того, аудитория считает, что Гармаш слишком стар для образа героя-любовника. Дескать, из актера не получилось сексапильного мачо. Амурные сцены звезды с подтянутой Ходченковой вызвали оторопь. 63-летнего Сергея Гармаша раскритиковали за неидеальную фигуру. По мнению пользователей Сети, "дряблое тело" и "пузо" немолодой звезды не стоило показывать зрителям.

Фото: Пресс-служба / PR НТВ

"Очень сильный сериал, точнее многосерийный фильм (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)!!! Думал, наши кинематографисты уже и забыли, как снимать настоящее кино – чтобы всего в достатке и без перебора, и драмы и мистики и боевика! И без осточертевшей пошлятины. Отличный фильм! Всем советую !!!" – отмечает пользователь "Ютуб" под ником Maks Kolchin.

"Фильм понравился. Интересный сюжет. Дети сыграли чудесно. А разница в возрасте актеров напрягает. Этика, культура. Огромный минус всех сериалов – звуковые эффекты. Это так раздражает. На таких децибелах! А актеры говорят тихо. Иногда просто шепчут. Приходиться переключать постоянно звук. Постановщики фильма должны как-то учитывать это. Им известен текст, а нам нет", – пишет зрительница Наталия Кабанова.

Фото: Пресс-служба / PR НТВ

"Сергей Гармаш, конечно, очень хороший актер, но для Деминой могли бы подобрать пенсионера МВД и помоложе. Все нормально, пока не доходит до амурных дел. Смотрится карикатурно. Я понимаю, что ее привлекает его мозг, но не до такой же степени, чтобы не замечать всего остального..." – рассуждает Маша Валентинова.

Фото: Пресс-служба / PR НТВ

По словам Сергея Гармаша, сериал "По ту сторону смерти" один из самых любимых в его карьере. Артист с нетерпением ждал начала съемок второго сезона. Как оказалось, артисту очень понравилось работать с красавицей Светланой Ходченковой. До ленты НТВ Сергей и Светлана знакомы не были.

К слову, Гармаш стоял у самых истоков проекта. Со сценаристом ленты Олегом Антоновым актер учился в школе-студии МХАТ, на параллельных курсах. Гармаш надеется, что картина "По ту сторону смерти" зайдет на третий сезон.

Фото: Пресс-служба / PR НТВ

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Фото: Пресс-служба / PR НТВ
Автор: 1 декабря 2021, 17:12 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
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