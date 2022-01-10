Звезда "Полицейского с Рублевки" впервые показала дочь от таинственного избранника

Несколько лет назад звезда сериала "Полицейский с Рублевки" тайно вышла замуж. С тех пор актриса София Каштанова скрывает своего избранника. Ходят слухи, что муж 34-летней знаменитости занимается бизнесом и имеет армянские корни. Супруг Каштановой, как уверяют сплетники, имеет традиционные взгляды на семейную жизнь, поэтому на первом месте у Софии теперь дом и дети.
В 2019 году звезда сериала "Полицейский с Рублевки" родила первенца. Мальчика актриса назвала Джорджем. Весной минувшего 2021 года Каштанова стала мамой во второй раз. У артистки и ее избранника родилась дочь Даниэль. Накануне София впервые показала наследницу публике.
В личном микроблоге София Каштанова опубликовала фото, на котором держит наследницу на руках. Мама и дочка запечатлены у новогодней елки. Ранее знаменитость показывала подписчикам снимок маленького Джорджа.
Отметим, Софья Каштанова много времени проводит в Мексике. В жаркой стране проживают близкие родственники звезды. Судя по всему, встречать Новый год актриса решила в заснеженной российской столице.