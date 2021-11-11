Обругавший ленивых актеров автор "Полицейского с Рублевки" взялся за продолжение "Подслушано"

Создатель сериалов "Полицейский с Рублевки", "Мылодрама", "Закон каменных джунглей", "Перевал Дятлова" и других Илья Куликов взялся за продолжение молодежного проекта "Подслушано". На площадке ленты уже во всю кипит работа. Создатели планируют отснять сразу второй и третий сезоны.
Сериал "Подслушано" – это молодежный психологический триллер. Премьера ленты состоялась в мае 2021 года. В центре сюжета картины пятеро школьников – Юра, Джулс, Лика, Крест и Костя. В один прекрасный день герои понимают, что их одноклассники странным образом исчезают один за другим. Родители и учителя ведут себя странно, никто даже не пытается инициировать поиски. Подростки решают самостоятельно разобраться в ситуации. Действия второго сезона начинаются с момента похищения Джулс таинственным злодеем по прозвищу "Падший".
Премьера второй части сериала "Подслушано" запланирована на 2022 год. Картину будет транслировать онлайн-кинотеатр KION. Во втором сезоне на экраны вернутся молодые артисты: Кристина Корбут, Никита Патуев, Александр Новиков, Валентина Ляпина, Егор Абрамов.
Как писали "Дни.ру", ранее режиссер "Полицейского с Рублевки" Илья Куликов обругал ленивых актеров, которые жалуются на тяжелые условия съемочного процесса. Создатель отечественных сериалов считает, что настоящие профессионалы о своем комфорте думают в последнюю очередь. Хорошие актеры, по словам Куликова, заинтересован в том, чтобы преодолевать вызовы.
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