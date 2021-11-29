Коллега высказался о попавшей под каток актрисе Бортич

Актер Павел Устинов заступился за коллегу по цеху, звезду сериала "Полицейский с Рублевки" Сашу Бортич. Озвучившая гражданскую позицию актриса попала под каток цензуры.
Устинов в личном инстаграм-аккаунте опубликовал видео, в котором поддержал Бортич. По словам Павла, Саша и ряд других артистов всего лишь высказали свое мнение по поводу ситуации, в которой он оказался. Актер назвал себя полностью невиновным и подчеркнул, что его пытаются без причины упечь в колонию.
Павел Устинов обратился к людям, ответственным за цензуру. "Давайте не будем превращать в одну кашу творчество артиста и его личные взгляды", – сказал артист. Актер добавил, что благодарен коллегам, которые выступали в его защиту.
Напомним, несколько лет назад Павел Устинов был осужден по "Московскому делу" о протестах в столице. Тогда звезда сериала "Полицейский с Рублевки" публично поддержала Устинова, чем заработала репутацию гражданской активистки. После этих событий Сашу Бортич вырезали из анонса сериала "Бесит", выходящего на стриминговом сервисе Premier. Платформа, к слову, является частью холдинга "Газпром-Медиа".
По данным "Би-би-си", в сфере кино в России существуют стоп-листы – списки тех, кого нельзя снимать. В них попадают артисты, чья политическая или иная точка зрения противоречит позиции действующей власти. В список неугодных также попали Ирина Вилкова, Варвара Шмыкова, Александр Паль, Семен Трескунов, Яна Троянова, Павел Деревянко.