Проигравший суд за квартиру Алибасов пообещал Шукшиной вернуться после развода

Бари Алибасов в последние годы часто становится центром скандалов. На этот раз подюсер навел шумиху из-за развода.

Этим летом Бари Алибасов и его жена Лидия Федосеева-Шукшина развелись. Пара состояла в браке с 2018 года. Разлад между супругами произошел, когда дело коснулось имущества – Алибасов захотел завладеть жильем Лидии Николаевны.

На данный момент у Федосеевой-Шукшиной все хорошо. Она находится в окружении заботливой младшей дочки Ольги и адвоката Юлии Вербицкой-Линник. Ольга помогает маме по дому и поддеживает ее. В это время ее старшая сестра Мария помощь родительнице не оказывает, а лишь надеется на то, что квартира перепадет ей.

Напомним, что чуть больше трех недель назад брак Федосеевой-Шукшиной и Алибасова расторгли. Но до 2 октября бывшие возлюбленные могут его обжаловать. Но делать это, по словам адвоката, вряд ли кто-то будет.

"Мы дорожим именем Лидии Николаевны. Хватит уже, народ устал от этой клоунады и выходок "любимого Бари". Надеюсь, что эта некрасивая история закончилась". – заявила Юлии Вербицкая-Линник.

Стало известно, что сам Алибасов хорошо относится к экс-супруге. Он звонит ей и общается, как будто ничего и не было. Он даже поделился секретом, что это его адвокаты дали ему совет развестись, решить вопросы с жильем, а потом еще раз жениться.