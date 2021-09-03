Больше не Ольга из "Сватов": Людмила Артемьева превратилась в эффектную блондинку в красном

Людмила Артемьева появится в новом амплуа.

На экраны выходит новый сериал с участием актрисы Людмилы Артемьевой. Актриса снялась в картине по одноименной книге писательницы Марии Метлицкой "Миленький ты мой".

В ленте Артемьевой досталась одна из главных ролей – она сыграла актрису Краснопевцеву. Для новой роли 58-летняя Людмила Викторовна преобразилась. Гримеры и костюмеры превратили знаменитость в эффектную блондинку в красном платье. В этом образе актриса мало похожа на свою героиню из сериала "Сваты" Ольгу Николаевну.

По сюжету сериала "Миленький ты мой" молодая женщина Полина приезжает в Москву, чтобы устроиться на работу к актрисе Краснопевцевой. Пока героиня трудится у кумира, ее дочь Лида растет с бабушкой. Столичная жизнь затягивает Полину, она совсем забывает о наследнице.

Проходит время, Лида вырастает и выходит замуж за Дмитрия. Дом девушки – полная чаша, она счастлива рядом с избранником. Все меняется, когда на пороге жилища супругов появляется Полина. Мать Лиды тяжело больна и просит о помощи. Девушка берет на себя заботы о родительнице, на что ее супруг отвечает непониманием. Отношения Дмитрия и Лиды портятся, последнюю судьба приводит в Москву. Девушка рискует повторить судьбу собственной матери.

По словам режиссера сериала Елены Яковлевой, в проекте "Миленький ты мой" удалось собрать идеальный актерский ансамбль. В картине снялись, помимо Людмилы Артемьевой, Борис Щербаков, Иван Жидков, Роман Полянский, Татьяна Чердынцева, Алексей Демидов. Сериал будет транслировать телеканал "Россия" 4 и 5 сентября, в 13:25 по мск.