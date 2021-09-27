Модель подарила первенца звезде сериала "Ривердэйл": Малыш – совершенство

Манекенщица уже обнародовала имя новорожденного.

Актер многосерийной ленты "Ривердэйл" Кей Джей Апа впервые стал отцом. Ребенка 24-летней знаменитости подарила 27-летняя модель Клара Берри.

О пополнении избранница исполнителя роли Арчи Эндрюса сообщила в личном инстаграм–аккаунте. По словам манекенщицы, 23 сентября она родила сына. Мальчика назвали Саша Вай Кенети Апа.

Берри подчеркнула, что ее малыш – совершенство. По словам Клары, ее сердце наполнено любовью сразу к двум мужчинам – сыну и избраннику. Модель считает себя очень везучей.

Молодых родителей уже поздравили коллеги по цеху и поклонники. Апа и Берри получили сотни трогательных сообщений. Комментаторы в восторге от имени малыша.

"Ура, поздравляю вас, ребята! Так рада за вас!!❤️❤️❤️", "Самый милый маленький ангел 💙 Добро пожаловать в мир, Саша", "Такое красивое имя. поздравляю, Клара!! 🥺 💖", – пишут на странице Клары знаменитости.

Напомним, о романе звезды сериала "Ривердэйл" и модели Клары Берри стало известно в феврале 2020 года. Весной этого, 2021 года, актер и его избранница сообщили о скором появлении малыша. Модель не стала утаивать интересное положение от публики.