О сериале

Сюжет сериала "Хороший доктор" 3 сезон

Сериал "Хороший доктор" 3 сезон рассказывает о том, как понравившийся зрителям по предыдущим частям врач Шон Мерфи пытается обустроить личную жизнь. Он приглашает на свидание милашку Карли. Однако парень, страдающий синдромом саванта, сильно переживает по этому поводу. Из-за стресса и внутреннего дискомфорта рандеву проваливается, из-за чего талантливый специалист еще больше волнуется. Наш хороший доктор обращается за помощью к Клэр, у которой тоже много проблем.

Тем временем в отделении хирургии новый заведующий – Одри Лим. Женщина пытается повысить конкуренцию между молодыми специалистами и доверяет им самостоятельно провести простые хирургические операции. Разворачивается нешуточная борьба между Алекс и Морган. Однако Одри неожиданно выбирает Клэр. Обремененная проблемами девушка попыталась помочь Мерфи со свиданием, однако Карли попросила не вмешиваться в отношения. Но Шон не сдается: по совету друзей он устраивает очень необычную встречу с дамой сердца.

Что было в прошлых сезонах сериала?

В предыдущих частях "Хорошего доктора" Шон проделал огромный путь от новичка в медицинской сфере до опытнейшего врача, способного справиться со сложными болезнями. Освоиться в трудном ремесле парню помог Аарон Глассман. Мужчина не только стал хорошим и полезным наставником для главного героя, но и близким товарищем, готовым прийти на помощь в сложную минуту.

Съемочный процесс

5 февраля было объявлено, что канал АВС продлил проект на 3 сезон. В скором времени съемочная группа приступила к съемкам сериала "Хороший доктор". Авторы отметили, что в новой части больше экранного времени будет уделено персонажу Карли, которую сыграла актриса Джесика Николь.

Актеры о сериале "Хороший доктор" 3 сезон

Фредди Хаймор, сыгравший главного героя Шона Мерфи, рассказал, почему телесериал столь успешен: "Наш многосерийный фильм вселяет людям надежду. Если включить телевизор, можно увидеть много негативных моментов. Но здесь все по-другому: даже несмотря на сложные ситуации, с которыми сталкиваются персонажи, они остаются добрыми и позитивными людьми".

Николас Гонсалес рассказал, как однажды присутствовал на настоящей операции: "У меня брат работает врачом, поэтому мне довелось уже после съемок присутствовать на хирургической процедуре. Неожиданно пациентка обернулась и внимательно смотрела на меня. Потом мне рассказали, будто она подумала, что ее случаем будет заниматься мой персонаж – специалист Нил Мелендес".

Интересные факты

Идея сериала "Хороший доктор" была заимствована у южнокорейского проекта, который выходил на экраны в 2013 году.

Примечательно, что перед съемками в этом проекте Фредди Хаймор только-только закончил играть в телесериале "Мотель Бейтсов", где воплотил роль маньяка – полной противоположности доброго врача.

В многосерийном фильме авторы представляют главного героя с редчайшим заболеванием – синдромом саванта. Подобный диагноз мы видим в знаменитой картине "Человек дождя".

Где смотреть сериал "Хороший доктор" 3 сезон

Посмотреть многосерийный фильм вы можете как в платных, так и бесплатных онлайн-кинотеатрах в хорошем качестве. Вот ссылки:

Когда выйдут новые серии

На текущий момент только-только показаны последние серии третьей части. Пока авторы кинопроекта молчат, никакой информации о продлении не поступало. Однако учитывая его успешность, можно предположить, что зрители увидят все-таки четвертую часть.