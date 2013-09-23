Сериал "Хороший доктор" 3 сезон рассказывает о том, как понравившийся зрителям по предыдущим частям врач Шон Мерфи пытается обустроить личную жизнь. Он приглашает на свидание милашку Карли. Однако парень, страдающий синдромом саванта, сильно переживает по этому поводу. Из-за стресса и внутреннего дискомфорта рандеву проваливается, из-за чего талантливый специалист еще больше волнуется. Наш хороший доктор обращается за помощью к Клэр, у которой тоже много проблем.
Тем временем в отделении хирургии новый заведующий – Одри Лим. Женщина пытается повысить конкуренцию между молодыми специалистами и доверяет им самостоятельно провести простые хирургические операции. Разворачивается нешуточная борьба между Алекс и Морган. Однако Одри неожиданно выбирает Клэр. Обремененная проблемами девушка попыталась помочь Мерфи со свиданием, однако Карли попросила не вмешиваться в отношения. Но Шон не сдается: по совету друзей он устраивает очень необычную встречу с дамой сердца.
В предыдущих частях "Хорошего доктора" Шон проделал огромный путь от новичка в медицинской сфере до опытнейшего врача, способного справиться со сложными болезнями. Освоиться в трудном ремесле парню помог Аарон Глассман. Мужчина не только стал хорошим и полезным наставником для главного героя, но и близким товарищем, готовым прийти на помощь в сложную минуту.
5 февраля было объявлено, что канал АВС продлил проект на 3 сезон. В скором времени съемочная группа приступила к съемкам сериала "Хороший доктор". Авторы отметили, что в новой части больше экранного времени будет уделено персонажу Карли, которую сыграла актриса Джесика Николь.
Фредди Хаймор, сыгравший главного героя Шона Мерфи, рассказал, почему телесериал столь успешен: "Наш многосерийный фильм вселяет людям надежду. Если включить телевизор, можно увидеть много негативных моментов. Но здесь все по-другому: даже несмотря на сложные ситуации, с которыми сталкиваются персонажи, они остаются добрыми и позитивными людьми".
Николас Гонсалес рассказал, как однажды присутствовал на настоящей операции: "У меня брат работает врачом, поэтому мне довелось уже после съемок присутствовать на хирургической процедуре. Неожиданно пациентка обернулась и внимательно смотрела на меня. Потом мне рассказали, будто она подумала, что ее случаем будет заниматься мой персонаж – специалист Нил Мелендес".
Идея сериала "Хороший доктор" была заимствована у южнокорейского проекта, который выходил на экраны в 2013 году.
Примечательно, что перед съемками в этом проекте Фредди Хаймор только-только закончил играть в телесериале "Мотель Бейтсов", где воплотил роль маньяка – полной противоположности доброго врача.
В многосерийном фильме авторы представляют главного героя с редчайшим заболеванием – синдромом саванта. Подобный диагноз мы видим в знаменитой картине "Человек дождя".
Посмотреть многосерийный фильм вы можете как в платных, так и бесплатных онлайн-кинотеатрах в хорошем качестве. Вот ссылки:
На текущий момент только-только показаны последние серии третьей части. Пока авторы кинопроекта молчат, никакой информации о продлении не поступало. Однако учитывая его успешность, можно предположить, что зрители увидят все-таки четвертую часть.
|Список серий
|1 серия
|23 сентября 2019
|Смотреть онлайн
|2 серия
|30 сентября 2019
|Смотреть онлайн
|3 серия
|7 октября 2019
|Смотреть онлайн
|4 серия
|14 октября 2019
|Смотреть онлайн
|5 серия
|21 октября 2019
|Смотреть онлайн
|6 серия
|4 ноября 2019
|Смотреть онлайн
|7 серия
|11 ноября 2019
|Смотреть онлайн
|8 серия
|18 ноября 2019
|Смотреть онлайн
|9 серия
|25 ноября 2019
|Смотреть онлайн
|10 серия
|2 декабря 2019
|Смотреть онлайн
|11 серия
|13 января 2020
|Смотреть онлайн
|12 серия
|20 января 2020
|Смотреть онлайн
|13 серия
|27 января 2020
|Смотреть онлайн
|14 серия
|10 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|15 серия
|17 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|16 серия
|24 февраля 2020
|Смотреть онлайн
|17 серия
|2 марта 2020
|Смотреть онлайн
|18 серия
|9 марта 2020
|Смотреть онлайн
|19 серия
|23 марта 2020
|Смотреть онлайн
|20 серия
|30 марта 2020
|Смотреть онлайн