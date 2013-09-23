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Хороший доктор – 3 сезон

  • Жанр: Драмы
  • Год: 2019
  • Дата выхода: 23 сентября 2013
  • Страна: США
  • Режиссер: Майк Листо, Стивен ДеПол, Эллисон Лидди
  • Сценарист: Дэвид Шор, Дэвид Рено, Трэйси Тейлор
  • Количество серий: 20
  • Возрастные ограничения: 16+
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  • Студии/Телеканалы: ABC
  • Актёры: Фредди Хаймор, Николас Гонсалес, Антония Томас, Хилл Харпер, Ричард Шифф, Кристина Чанг, Пейдж Спара
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  • Хороший доктор – 3 сезон Хороший доктор – 3 сезон 8.3
    Рейтинг Дни.ру: 8.3
  • Рейтинг IMDb: 8.2

О сериале

Сюжет сериала "Хороший доктор" 3 сезон

Сериал "Хороший доктор" 3 сезон рассказывает о том, как понравившийся зрителям по предыдущим частям врач Шон Мерфи пытается обустроить личную жизнь. Он приглашает на свидание милашку Карли. Однако парень, страдающий синдромом саванта, сильно переживает по этому поводу. Из-за стресса и внутреннего дискомфорта рандеву проваливается, из-за чего талантливый специалист еще больше волнуется. Наш хороший доктор обращается за помощью к Клэр, у которой тоже много проблем.

Тем временем в отделении хирургии новый заведующий – Одри Лим. Женщина пытается повысить конкуренцию между молодыми специалистами и доверяет им самостоятельно провести простые хирургические операции. Разворачивается нешуточная борьба между Алекс и Морган. Однако Одри неожиданно выбирает Клэр. Обремененная проблемами девушка попыталась помочь Мерфи со свиданием, однако Карли попросила не вмешиваться в отношения. Но Шон не сдается: по совету друзей он устраивает очень необычную встречу с дамой сердца.

Что было в прошлых сезонах сериала?

В предыдущих частях "Хорошего доктора" Шон проделал огромный путь от новичка в медицинской сфере до опытнейшего врача, способного справиться со сложными болезнями. Освоиться в трудном ремесле парню помог Аарон Глассман. Мужчина не только стал хорошим и полезным наставником для главного героя, но и близким товарищем, готовым прийти на помощь в сложную минуту.

Съемочный процесс

5 февраля было объявлено, что канал АВС продлил проект на 3 сезон. В скором времени съемочная группа приступила к съемкам сериала "Хороший доктор". Авторы отметили, что в новой части больше экранного времени будет уделено персонажу Карли, которую сыграла актриса Джесика Николь.

Актеры о сериале "Хороший доктор" 3 сезон

Фредди Хаймор, сыгравший главного героя Шона Мерфи, рассказал, почему телесериал столь успешен: "Наш многосерийный фильм вселяет людям надежду. Если включить телевизор, можно увидеть много негативных моментов. Но здесь все по-другому: даже несмотря на сложные ситуации, с которыми сталкиваются персонажи, они остаются добрыми и позитивными людьми".

Николас Гонсалес рассказал, как однажды присутствовал на настоящей операции: "У меня брат работает врачом, поэтому мне довелось уже после съемок присутствовать на хирургической процедуре. Неожиданно пациентка обернулась и внимательно смотрела на меня. Потом мне рассказали, будто она подумала, что ее случаем будет заниматься мой персонаж – специалист Нил Мелендес".

Интересные факты

Идея сериала "Хороший доктор" была заимствована у южнокорейского проекта, который выходил на экраны в 2013 году.

Примечательно, что перед съемками в этом проекте Фредди Хаймор только-только закончил играть в телесериале "Мотель Бейтсов", где воплотил роль маньяка – полной противоположности доброго врача.

В многосерийном фильме авторы представляют главного героя с редчайшим заболеванием – синдромом саванта. Подобный диагноз мы видим в знаменитой картине "Человек дождя".

Где смотреть сериал "Хороший доктор" 3 сезон

Посмотреть многосерийный фильм вы можете как в платных, так и бесплатных онлайн-кинотеатрах в хорошем качестве. Вот ссылки:

Когда выйдут новые серии

На текущий момент только-только показаны последние серии третьей части. Пока авторы кинопроекта молчат, никакой информации о продлении не поступало. Однако учитывая его успешность, можно предположить, что зрители увидят все-таки четвертую часть.

Смотреть сериал Хороший доктор – 3 сезон онлайн

Список серий
1 серия23 сентября 2019Смотреть онлайн
2 серия30 сентября 2019Смотреть онлайн
3 серия7 октября 2019Смотреть онлайн
4 серия14 октября 2019Смотреть онлайн
5 серия21 октября 2019Смотреть онлайн
6 серия4 ноября 2019Смотреть онлайн
7 серия11 ноября 2019Смотреть онлайн
8 серия18 ноября 2019Смотреть онлайн
9 серия25 ноября 2019Смотреть онлайн
10 серия2 декабря 2019Смотреть онлайн
11 серия13 января 2020Смотреть онлайн
12 серия20 января 2020Смотреть онлайн
13 серия27 января 2020Смотреть онлайн
14 серия10 февраля 2020Смотреть онлайн
15 серия17 февраля 2020Смотреть онлайн
16 серия24 февраля 2020Смотреть онлайн
17 серия2 марта 2020Смотреть онлайн
18 серия9 марта 2020Смотреть онлайн
19 серия23 марта 2020Смотреть онлайн
20 серия30 марта 2020Смотреть онлайн

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