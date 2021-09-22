Упал к ее ногам: Янковского сняли в ресторане с вдовой известного писателя

Накануне в кинотеатре "Художественный" состоялся премьерный показ фильма "Иван Денисович" режиссера Глеба Панфилова. На мероприятии появился известный актер Филипп Янковский. 52-летняя знаменитость сыграла в ленте по мотивам книги Александра Солженицына главную роль. Поддержать актера приехали его жена Оксана Фандера и дочь Лиза.
После встречи с фотографами и репортерами Янковский наведался в ресторан при кинотеатре. Там артист встретился с Натальей Солженицыной, вдовой писателя Александра Солженицына.
О чем общались знаменитости – неизвестно. Супруга литературного деятеля больше молчала. Между тем, когда в заведении стало менее людно, Филипп Олегович упал на колени перед Натальей Дмитриевной. В конце встречи актер нежно обнял женщину. Журналисты издания Sobesednik.ru запечатлели этот момент на видео.
Напомним, недавно Филипп Янковский стал дедушкой. У сына актера, Ивана, родился мальчик, которого назвали Олегом. По словам знаменитости, выбирать имя для новорожденного молодым родителям никто не помогал.
Янковский добавил, что с удовольствием нянчится с внуком. Появление малыша для семьи стало большим счастьем. Артист отметил, что он и его родные стараются как можно больше проводить времени вместе, но графики не всегда совпадают. Возлюбленную сына, актрису Диану Пожарскую, Филипп Янковский назвал невесткой.
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