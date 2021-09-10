Внучка Янковского сообщила об избиениях и преследовании: Из-за того, что мой дедушка – известный артист

26-летняя наследница актера откровенно рассказала о личном.

Накануне на "КиноПоиске" стартовал сериал "Пропавшая". Главные роли в драматическом триллере исполнили Владимир Мишуков, Мария Куликова и Лиза Янковская – дочь Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского, а также внучка Олега Янковского.

В честь выхода сериала "Пропавшая" 26-летняя Елизавета Янковская дала откровенное интервью. Девушка рассказала, что в детстве подвергалась травле из-за того, что ее родители были известны.

Янковская училась в обычной общеобразовательной школе. Ровесники постоянно цеплялись к Лизе. Наследнице знаменитостей приходилось защищаться.

"Я била ребят, меня били, унижали и оскорбляли просто из-за того, что мой дедушка — известный артист", – поделилась Янковская.

В детстве, как утверждает Елизавета, с ней никто не дружил. Со сложностями девушка столкнулась и во время учебы в университете. Например, в момент поступления в Школу-студию МХАТ она ловила на себе любопытные взгляды. Другие абитуриенты сторонились внучки легендарного артиста и постоянно шептались за ее спиной. Будущие ученики школы были уверены, что Елизавета поступает "по блату".

Детские травмы Елизавета Янковская лечила у психотерапевтов. Специалистов она посещала два с половиной года. В итоге от терапии артистка отказалась. По ее мнению, встречи с психологом лишают ее "рабочего материала", который необходим для существования в кадре.

Елизавета Янковская рассказала также, что после смерти дедушки, Олега Янковского, столкнулась с сильнейшим психологическим давлением. После похорон звезды советского кино его внучку в прямом смысле преследовали репортеры. За 14-летней Лизой повсюду ходили незнакомые ей люди. С тех пор Янковская не любит СМИ и ее представителей.