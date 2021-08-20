Фото Пожарской с сыном произвело фурор

Диана Пожарская порадовала россиян снимком с новорожденным наследником от мужа – Ивана Янковского.

29-летняя артистка опубликовала снимок в своем микроблоге. По всему видно, что звезда сериалов наслаждается новым статусом матери. В восторге от отцовства и глава семейства. Для чета этот сын стал первенцем.

Многие поклонники отметили, что Диана Пожарская быстро восстановила фигуру после беременности. На свежем фото актриса позирует на качелях в лесу. При этом она кормит ребенка грудью.

Фолловеры были растроганы нежным кадром, назвав знаменитость "Мадонна с младенцем". Также они сравнили жену Ивана Янковского с принцессой из сказки. Подписчики отметили, что молодая мать просто переполнена любовью, которая сквозит во всем ее облике.

Напомним, сын звездной пары родился летом. Диана Пожарская долго скрывала свое интересное положение, выбирая свободные наряды. Супруги назвали сына в честь его легендарного дедушки, поэтому мальчик стал полной тезкой Олега Ивановича Янковского.

Раскрыла Диана Пожарская и свой статус, показав на одном из кадров обручальное кольцо. Известно, что Иван Янковский начал встречаться с коллегой летом 2020 года, но лишь зимой чета рассекретила свой роман. Когда же они поженились, до сих пор остается загадкой.