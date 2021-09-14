"Было так хорошо": дочь Янковского и Фандеры о жизни в глуши с известным актером

26-летняя актриса Лиза Янковская в свежем интервью рассказала, что столкнулась с проблемой эмоционального выгорания. Год назад, в разгар пандемии коронавирусной инфекции, дочь Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского физически ощутила, что время течет слишком быстро.
Тогда на артистку обрушился шквал сообщений в мессенджерах. Янковской приходилось одновременно решать очень много вопросов. По словам Лизы, она начала "психовать" из-за того, что не могла оторваться от телефона и заняться делами, которые ей действительно интересны, например, чтением книг.
Лиза Янковская с удовольствием вспоминает время, проведенное в деревенской глуши, в местечке под Пермью, где почти не было Интернета. Вдали от цивилизации артистка оказалась благодаря съемкам в фильме "Понедельники". Девушке и ее коллеге, известному актеру Юрию Борисову так понравилось в сельской местности, что они решили на время отказаться от соцсетей. Артисты удалили приложения "Инстаграма" из своих телефонов.
"Было так хорошо: это пространство, деревня, зима, никаких признаков времени вообще ", – поделилась Янковская.
26-летняя наследница знаменитостей отметила, что до этого момента никогда не жила в деревне, поэтому удивлялась буквально всему. Она с любопытством разглядывала местных жителей, их движения, то, как неторопливо они отсчитывают мелочь в магазине.
Вернувшись в Москву, Елизавета Янковская почувствовала дискомфорт и растерянность. Девушка считает, что ритм столицы ей не подходит. Она не может встроиться.
Добавим, на днях состоялась премьера сериала "Пропавшая" режиссера Вадима Перельмана. В ленте Лиза Янковская сыграла одну из главных ролей.
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