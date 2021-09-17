Сын Куликовой не благоговел перед Малаховым: Не понял, почему вокруг него все так кружатся

Актриса Мария Куликова рассказала о сыне.

Звезда сериалов "Две судьбы" и "Склифосовский" Мария Куликова воспитывает десятилетнего сына Ивана. Мальчик появился в браке артистки с коллегой по цеху Денисом Матросовым.

В свежем интервью Куликова рассказала, что часто берет наследника с собой на съемки. Иногда Ивану разрешают поучаствовать в массовых сценах. Единственное, чего ребенок не хочет делать перед камерой, – это произносить реплики. Сын Куликовой не любит учить текст.

Минувшим летом Иван побывал сразу на двух площадках – в декорациях сериала "Склифосовский" и на съемках ленты "Смерть в объективе". Пока Мария трудилась в кадре, ее наследник общался с другими взрослыми, работал "подай-принеси", сам себе делал гренки в тостере, который привез из дома. Ивану, по словам артистки, очень нравится наблюдать за рабочим процессом.

"Знает, что меня дергать не надо", – поведала актриса.

Мария Куликова рассказала также, что ее сын принадлежит к тому поколению, которое не смотрит телевизор. Иван и его ровесники сидят в Интернете.

Как то раз Куликова взяла наследника на запись телевизионной программы. Она была посвящена юбилею ленты "Склифосовский". Ведущим шоу был Андрей Малахов. Оказалось, что десятилетний Иван до этого момента вообще не знал о существовании шоумена. В глазах мальчика и его сверстников ведущий – это не звезда вовсе.

"Увидев Малахова, не понял, почему вокруг него все так кружатся", – поделилась Куликова.

Мария добавила, что Иван очень спокойно относится и к ее работе. Перед Куликовой ровесники сына тоже не благоговеют.