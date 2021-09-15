Куликова прямо заявила о своем недовольстве: Бесконечные драмы и разводы

В свежем интервью звезда сериала "Склифосовский" Мария Куликова призналась, что большинство ее киноработ однотипны. Актрисе достаются роли обиженных судьбой и окружающими женщин. Режиссеры, считает знаменитость, не видят ее актерский потенциал.
Читая очередной сценарий Мария ловит себя на мысли, что уже снималась в чем-то подобном. В отечественном кино, считает знаменитость, все идут по проторенной дорожке – проекты штампуются как под копирку.
"Печальные истории про 40-летних женщин, у которых какие-то драмы, разводы", – описала Куликова большинство проектов, в которых участвовала.
Мария Куликова мечтает играть в комедиях про своих ровесниц. По словам 44-летней актрисы, на самом деле большинство женщин ее возраста активные и веселые. Например, сама Куликова вместе с подругами много путешествует, ходит в клубы и рестораны. Ее жизнь мала похожа на ту, что показывают в мелодрамах.
Звезда "Склифосовского" надеется, что в ближайшем будущем начнут снимать светлые картины про зрелых женщин. В них дамы перестанут быть "проблемными". Мария Куликова уверена, что в скором времени роль мечты найдет ее.
Актриса подчеркнула, что имеет опыт в комедии. Она 15 лет отдала Театру Сатиры, где воплощала в жизнь яркие юмористические образы.
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