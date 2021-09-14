Скрывающая избранника Мария Куликова о гостевом браке: Нет никакой идеальной картинки

На первом месте для Марии Куликовой теперь только семья.

В октябре на экраны выйдет новый сериал "Смерть в объективе". Картину будет транслировать телеканал ТВ Центр. Главную роль в ленте сыграла актриса Мария Куликова.

В многосерийном фильме артистке досталась роль вдовы успешного бизнесмена, Кристины. Героиня, по словам Куликовой, прошла множество испытаний. У персонажа сломанная судьба и непростое прошлое.

Марии очень нравится прямолинейность Кристины. Артистка не скрывает, что именно этого качества лично ей очень недостает. Куликова все время боится обидеть, чем-то задеть собеседника, поэтому постоянно ходит вокруг да около. Ее объяснения получаются слишком обтекаемыми. Звезда отечественных теленовелл призналась, что любит людей, которые могут говорить откровенно, спокойно и в лоб.

Артистка добавила, что не считает гостевой брак своей героини чем-то криминальным. Мария Куликова призналась, что в какой-то момент осознала, что "нет никакой идеальной картинки". Есть люди, для которых гостевой брак – это наилучшее решение. Все индивидуально, считает знаменитость.

"Одному и тому же человеку с кем-то может быть удобнее жить гостевым браком, а от кого-то он не может оторваться даже на пять минут", – рассудила знаменитость.

Отметим, после развода с Денисом Матросовым Мария Куликова не делится подробностями личной жизни. Актриса уверена, что именно повышенное внимание публики негативно сказалось на ее браке. Интересно, что похожего мнения придерживается и Матросов.

Ходят слухи, что сердце Куликовой давно несвободно. Дескать, имя и род деятельности избранника артистка скрывает с особой тщательностью.

По словам Марии, сегодня на первом месте для нее семья. Теперь, планируя съемки и гастроли, Куликова главным образом думает о тех, кто ждет ее дома.

"Сейчас мне 44, и я получаю гораздо больше удовольствия от общения с близкими, чем раньше", – отметила звезда отечественных теленовелл.

Все лето Мария Куликова активно трудилась. Осенью работы у актрисы будет меньше. Знаменитость уже запланировала два отдыха с сыном, десятилетним Иваном, и одну поездку с друзьями в Европу.