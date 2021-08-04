"Трясло всю семью": Михаил Пореченков о переживаниях из-за сына

У 52-летнего актера Михаила Пореченкова пятеро детей от разных женщин. В свежем интервью звезда сериалов "Ликвидация", "Грозовые ворота", "Полярный" рассказала о детях от второго брака – Марии и Михаиле.
Дочери актера Марии 16 лет. По словам Пореченкова, его наследница увлекается театром и мечтает пойти по его стопам. Михаил считает, что на актерском поприще его наследницу ждет успех, так как к этой профессии у нее есть склонности. "Она, например, выиграла Всероссийский конкурс чтецов", – с гордостью говорит звезда сериала "Полярный".
Между тем супруга артиста, Ольга Пореченкова, уверена, что дочери не надо идти в театральный вуз. Женщина хотела бы видеть наследницу врачом или педагогом.
Сыну артиста Михаилу уже 18 лет. В этом году молодой человек поступил на режиссерский факультет к Сергею Васильевичу Женовачу. Пореченков отметил, что его наследник прошел тяжелейший отбор. Зачислен Миша был на общих основаниях, без протекции знаменитого родителя. Актер и его близкие очень переживали и тревожились за парня.
"Выдержал страшнейший конкурс, трясло всю семью", – поделилась звезда сериала "Полярный".
Пореченков не скрывает, что помогал сыну готовиться к экзаменам. Михаил-младший проделал сложный путь, чтобы стать студентом факультета режиссуры, и блат тут ни при чем, утверждает артист.
Популярные темы форума
Муж заставляет готовить
Как избавиться от прыщей?
Санкции временно снимаются. Общайтесь.
Как правильно воспитать сына?
Эгрегор существует
Мама нарушает личное пространтство
Создаем собственный эгрегор
завидую своей сестре