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Воронины – 20 сезон

  • Жанр: Комедии, Семья
  • Год: 2017
  • Дата выхода: 21 сентября 2017
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Александр Жигалкин, Леонид Коновалов, Георгий Дронов, Артем Логинов, Алексей Кирющенко, Артур Богатов, Артур Румынский, Сергей Мезенцев, Андрей Записов, Николай Неклюдов, Наталья Катрич
  • Количество серий: 33
  • Возрастные ограничения: 16+
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  • Студии/Телеканалы: СТС
  • Актёры: Георгий Александрович Дронов, Екатерина Волкова, Станислав Дужников, Анна Фроловцева, Борис Владимирович Клюев, Филипп Воробьев, Кирилл Воробьев, Анатолий Наумов
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  • Воронины – 20 сезон Воронины – 20 сезон 5.2
    Рейтинг Дни.ру: 5.2
  • Рейтинг IMDb: 4.4

О сериале

Сериал "Воронины" 20 сезон. Сюжет

Сериал Воронины 20 сезон повествует о новых сложных отношениях странного российского семейства. Николай Петрович вместе с сыновьями окажется… на необитаемом острове. Пока Костя, Леня и их папа будут ждать спасателей, они сильно поссорятся – гордость заставит каждого персонажа действовать в одиночку. Вера тем временем освоит тонкости шулерства, что моментально скажется на отношении с мужем и его родными.

Чтобы разрядить сложную обстановку, Воронины отправятся в Сочи. Там они познакомятся со знаменитой певицей Глюк’oZой, которая выступает на гастролях в курортном городке. Окажется, что ожерелье, купленное Константином у местных продавцов, принадлежит популярной артистке, и драгоценность украли. Наши герои хотели отдохнуть от постоянных злоключений, но на их голову свалится очередное умопомрачительное приключение. А закончится 20 сезон сериала непростым выбором Машей, старшей дочери Кости и Веры.

Что было в прошлых частях?

Перед 20 частью семейство Ворониных успело пережить много всевозможных историй. Вынужденный проживать в соседней квартире с родителями Костя постоянно спорит, а иногда и конфликтует с мамой и папой. Добавляет "перчинки" в противостоянии любимая жена Вера, поразившая зрителей не только красотой и остроумием. В предыдущих частях знаменитого телесериала в эпизодических ролях снялись Дмитрий Губерниев, Татьяна Лазарева, Николай Валуев, Николай Басков и многие другие звезды спорта, эстрады, шоу-бизнеса и журналистики.

Съемки сериал "Воронины" 20 сезон

Летом 2017 года актеры и создатели комедийного многосерийного фильма отправились в солнечный город Сочи. Здесь отсняли 14 серий, в том числе с приглашенной звездой Глюк’oZой. После съемок режиссерам, артистам и другим работникам удалось немного отдохнуть от сложной кинематографической работы.

Актеры о сериале "Воронины" 20 сезон

Станислав Дужников, исполнивший роль Лени, поделился своими впечатлениями:

"За много лет коллеги по съемочной площадке стали для меня полноценной киносемьей. К актерам, играющим наших родителей, обращаюсь "мама" и "папа". То, что сериал выходит на экраны на протяжении 20 сезонов, мы обязаны сложившемуся дружному коллективу. Без него не смогли бы продержаться так долго".

Поделилась комментариями и певица Глюк’oZа:

"Во время гастрольных туров случается всякое: могла где-то забыть чемодан, драгоценности действительно теряла. Однако не припомню столь закрученного сюжета. Удивилась, насколько дружный коллектив подобрался в телесериале. Безумно рада, что на короткое мгновение мне посчастливилось стать его частью".

Интересные факты

Во время съемок в Сочи проходил известный кинематографический фестиваль "Кинотавр". Создатели и актеры 20 сезона сериала прошлись вместе с певицей Глюк’oZой по красной дорожке.

20 сезон состоит из 33 серий, 25 из которых были показаны телезрителям канала СТС в 2017 году.

Где смотреть сериал "Воронины" 20 сезон?

Когда новые серии?

На текущий момент выпущено 24 полных телесезона. В сентябре 2019 года создатели проекта подтвердили информацию, что он закрывается. Ранее актер Станислав Дужников рассказал журналистам, что съемок больше не будет.

Смотреть сериал Воронины – 20 сезон онлайн

Список серий
1 серия21 августа 2017Смотреть онлайн
2 серия21 августа 2017Смотреть онлайн
3 серия22 августа 2017Смотреть онлайн
4 серия23 августа 2017Смотреть онлайн
5 серия24 августа 2017Смотреть онлайн
6 серия28 августа 2017Смотреть онлайн
7 серия29 августа 2017Смотреть онлайн
8 серия30 августа 2017Смотреть онлайн
9 серия31 августа 2017Смотреть онлайн
10 серия4 сентября 2017Смотреть онлайн
11 серия4 сентября 2017Смотреть онлайн
12 серия5 сентября 2017Смотреть онлайн
13 серия6 сентября 2017Смотреть онлайн
14 серия30 октября 2017Смотреть онлайн
15 серия30 октября 2017Смотреть онлайн
16 серия31 октября 2017Смотреть онлайн
17 серия1 ноября 2017Смотреть онлайн
18 серия2 ноября 2017Смотреть онлайн
19 серия7 ноября 2017Смотреть онлайн
20 серия8 ноября 2017Смотреть онлайн
21 серия9 ноября 2017Смотреть онлайн
22 серия13 ноября 2017Смотреть онлайн
23 серия14 ноября 2017Смотреть онлайн
24 серия15 ноября 2017Смотреть онлайн
25 серия16 ноября 2017Смотреть онлайн
26 серия15 января 2018Смотреть онлайн
27 серия16 января 2018Смотреть онлайн
28 серия17 января 2018Смотреть онлайн
29 серия18 января 2018Смотреть онлайн
30 серия22 января 2018Смотреть онлайн
31 серия23 января 2018Смотреть онлайн
32 серия24 января 2018Смотреть онлайн
33 серия25 января 2018Смотреть онлайн

В главных ролях

Георгий Александрович Дронов
Георгий Александрович Дронов Костя Воронин
Борис Владимирович Клюев
Борис Владимирович Клюев Николай Петрович

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