Воронины – 20 сезон
- Жанр: Комедии, Семья
- Год: 2017
- Дата выхода: 21 сентября 2017
- Страна: Россия
- Режиссер: Александр Жигалкин, Леонид Коновалов, Георгий Дронов, Артем Логинов, Алексей Кирющенко, Артур Богатов, Артур Румынский, Сергей Мезенцев, Андрей Записов, Николай Неклюдов, Наталья Катрич
- Количество серий: 33
- Возрастные ограничения: 16+
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- Студии/Телеканалы: СТС
- Актёры: Георгий Александрович Дронов, Екатерина Волкова, Станислав Дужников, Анна Фроловцева, Борис Владимирович Клюев, Филипп Воробьев, Кирилл Воробьев, Анатолий Наумов
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- Рейтинг Дни.ру: 5.2
- Рейтинг IMDb: 4.4
О сериале
Сериал "Воронины" 20 сезон. Сюжет
Сериал Воронины 20 сезон повествует о новых сложных отношениях странного российского семейства. Николай Петрович вместе с сыновьями окажется… на необитаемом острове. Пока Костя, Леня и их папа будут ждать спасателей, они сильно поссорятся – гордость заставит каждого персонажа действовать в одиночку. Вера тем временем освоит тонкости шулерства, что моментально скажется на отношении с мужем и его родными.
Чтобы разрядить сложную обстановку, Воронины отправятся в Сочи. Там они познакомятся со знаменитой певицей Глюк’oZой, которая выступает на гастролях в курортном городке. Окажется, что ожерелье, купленное Константином у местных продавцов, принадлежит популярной артистке, и драгоценность украли. Наши герои хотели отдохнуть от постоянных злоключений, но на их голову свалится очередное умопомрачительное приключение. А закончится 20 сезон сериала непростым выбором Машей, старшей дочери Кости и Веры.
Что было в прошлых частях?
Перед 20 частью семейство Ворониных успело пережить много всевозможных историй. Вынужденный проживать в соседней квартире с родителями Костя постоянно спорит, а иногда и конфликтует с мамой и папой. Добавляет "перчинки" в противостоянии любимая жена Вера, поразившая зрителей не только красотой и остроумием. В предыдущих частях знаменитого телесериала в эпизодических ролях снялись Дмитрий Губерниев, Татьяна Лазарева, Николай Валуев, Николай Басков и многие другие звезды спорта, эстрады, шоу-бизнеса и журналистики.
Съемки сериал "Воронины" 20 сезон
Летом 2017 года актеры и создатели комедийного многосерийного фильма отправились в солнечный город Сочи. Здесь отсняли 14 серий, в том числе с приглашенной звездой Глюк’oZой. После съемок режиссерам, артистам и другим работникам удалось немного отдохнуть от сложной кинематографической работы.
Актеры о сериале "Воронины" 20 сезон
Станислав Дужников, исполнивший роль Лени, поделился своими впечатлениями:
"За много лет коллеги по съемочной площадке стали для меня полноценной киносемьей. К актерам, играющим наших родителей, обращаюсь "мама" и "папа". То, что сериал выходит на экраны на протяжении 20 сезонов, мы обязаны сложившемуся дружному коллективу. Без него не смогли бы продержаться так долго".
Поделилась комментариями и певица Глюк’oZа:
"Во время гастрольных туров случается всякое: могла где-то забыть чемодан, драгоценности действительно теряла. Однако не припомню столь закрученного сюжета. Удивилась, насколько дружный коллектив подобрался в телесериале. Безумно рада, что на короткое мгновение мне посчастливилось стать его частью".
Интересные факты
Во время съемок в Сочи проходил известный кинематографический фестиваль "Кинотавр". Создатели и актеры 20 сезона сериала прошлись вместе с певицей Глюк’oZой по красной дорожке.
20 сезон состоит из 33 серий, 25 из которых были показаны телезрителям канала СТС в 2017 году.
Где смотреть сериал "Воронины" 20 сезон?
- ctclove.ru
- more.tv
- lublutv.net
Когда новые серии?
На текущий момент выпущено 24 полных телесезона. В сентябре 2019 года создатели проекта подтвердили информацию, что он закрывается. Ранее актер Станислав Дужников рассказал журналистам, что съемок больше не будет.
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Старые родители
Надо попросить Владимира Путина помочь выжить всем странам мира и сделать его мировым правителем.
Когда русских ввгоняют из стран ,почему Росси не выгоняеь или не бьёт палками в отместку Индусов
Что вы дома не сидите,шляетесь по городу
Коронавирус у Льва Лещенко
Но нормально Путин правит.Пусть только киргизов ввгонит из страны ,пусть вернут москвичам и россиянам работу ,и пусть остаётся
В общем рыжая. В США выбросили испорченных продуктов на $35 тыс. Это ж как надо было кашлять?
Это шутка или фейк? Кто знает?
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