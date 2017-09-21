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Сериал "Воронины" 20 сезон. Сюжет

Сериал Воронины 20 сезон повествует о новых сложных отношениях странного российского семейства. Николай Петрович вместе с сыновьями окажется… на необитаемом острове. Пока Костя, Леня и их папа будут ждать спасателей, они сильно поссорятся – гордость заставит каждого персонажа действовать в одиночку. Вера тем временем освоит тонкости шулерства, что моментально скажется на отношении с мужем и его родными.

Чтобы разрядить сложную обстановку, Воронины отправятся в Сочи. Там они познакомятся со знаменитой певицей Глюк’oZой, которая выступает на гастролях в курортном городке. Окажется, что ожерелье, купленное Константином у местных продавцов, принадлежит популярной артистке, и драгоценность украли. Наши герои хотели отдохнуть от постоянных злоключений, но на их голову свалится очередное умопомрачительное приключение. А закончится 20 сезон сериала непростым выбором Машей, старшей дочери Кости и Веры.

Что было в прошлых частях?

Перед 20 частью семейство Ворониных успело пережить много всевозможных историй. Вынужденный проживать в соседней квартире с родителями Костя постоянно спорит, а иногда и конфликтует с мамой и папой. Добавляет "перчинки" в противостоянии любимая жена Вера, поразившая зрителей не только красотой и остроумием. В предыдущих частях знаменитого телесериала в эпизодических ролях снялись Дмитрий Губерниев, Татьяна Лазарева, Николай Валуев, Николай Басков и многие другие звезды спорта, эстрады, шоу-бизнеса и журналистики.

Съемки сериал "Воронины" 20 сезон

Летом 2017 года актеры и создатели комедийного многосерийного фильма отправились в солнечный город Сочи. Здесь отсняли 14 серий, в том числе с приглашенной звездой Глюк’oZой. После съемок режиссерам, артистам и другим работникам удалось немного отдохнуть от сложной кинематографической работы.

Актеры о сериале "Воронины" 20 сезон

Станислав Дужников, исполнивший роль Лени, поделился своими впечатлениями:

"За много лет коллеги по съемочной площадке стали для меня полноценной киносемьей. К актерам, играющим наших родителей, обращаюсь "мама" и "папа". То, что сериал выходит на экраны на протяжении 20 сезонов, мы обязаны сложившемуся дружному коллективу. Без него не смогли бы продержаться так долго".

Поделилась комментариями и певица Глюк’oZа:

"Во время гастрольных туров случается всякое: могла где-то забыть чемодан, драгоценности действительно теряла. Однако не припомню столь закрученного сюжета. Удивилась, насколько дружный коллектив подобрался в телесериале. Безумно рада, что на короткое мгновение мне посчастливилось стать его частью".

Интересные факты

Во время съемок в Сочи проходил известный кинематографический фестиваль "Кинотавр". Создатели и актеры 20 сезона сериала прошлись вместе с певицей Глюк’oZой по красной дорожке.

20 сезон состоит из 33 серий, 25 из которых были показаны телезрителям канала СТС в 2017 году.

Где смотреть сериал "Воронины" 20 сезон?

Когда новые серии?

На текущий момент выпущено 24 полных телесезона. В сентябре 2019 года создатели проекта подтвердили информацию, что он закрывается. Ранее актер Станислав Дужников рассказал журналистам, что съемок больше не будет.