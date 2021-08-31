Актер "Сватов" женился на звезде сериала "Крепостная"

Знаменитости сообщили о радостном событии.

Звезда сериала "Сваты" Дмитрий Сова женился на коллеге по цеху – актрисе Дарье Легейде, известной по ленте "Крепостная". О регистрации брака знаменитости сообщили в личных микроблогах.

Легейда опубликовала фото и видео с бракосочетания. Также артистка посвятила мужу внушительных размеров пост с трогательным признанием в любви. Дарья поклялась оставаться для Дмитрия другом, тылом и поддержкой. Обещала ему быть всегда нежной, чуткой и понимающей.

"Обещаю петь с тобой и танцевать, обещаю баловать, обещаю любить. Обещаю не трусить. Обещаю держать за руку в любых обстоятельствах и быть за тебя. Обещаю быть с тобой, быть твоей, быть собой", – написала звезда сериала "Крепостная".

Общаясь с подписчиками своего инстаграм-аккаунта, актриса рассказала, что уже поменяла фамилию, теперь она Легейда-Сова. Для бракосочетания знаменитость приобрела три подвенечных наряда, однако надеть смогла только два из них.

Отметим, о личной жизни Дмитрия Совы мало что известно. Ранее артисту приписывали роман с коллегой по "Сватам" Анной Кошмал, однако эти слухи не подтвердились. В 2019-м Дмитрий признался, что в его сердце поселилась любовь. Имя избранницы актер назвать отказался. Между тем спустя время стало известно о романе Дмитрия Совы с Дарьей Легейдой. О предыдущих отношениях 28-летней звезды "Крепостной" тоже мало что известно.