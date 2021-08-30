Раскрыта причина смерти звезды сериалов "Воронины" и "Кухня"

Звезда сериалов "Кухня" и "Воронины" Артур Диланян скончался 29 августа в Москве. Артист немного не дожил до 60-летнего юбилея.
Диланян внезапно почувствовал себя плохо, очевидцы вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у актера сердечную недостаточность и сделали все возможное, чтобы его спасти. К сожалению, все старания врачей оказались тщетными. О месте и времени прощания с Артуром Диланяном будет сообщено позднее, передаёт телеканал "360".
Диланян не только появлялся в кадре, но и являлся актером дубляжа. Также он был членом труппы Московского армянского театра – выходил на сцену с 2004-го.
По словам худрука театра Славы Степаняна, Артур Диланян умер от остановки сердца. Артист страдал диабетом, но на здоровье не жаловался. Диланян приходил на репетиции, активно снимался. Кроме того, недавно звезда "Кухни" вакцинировалась от гриппа и COVID-19.
Художественный руководитель Московского Армянского театра отметил также, что Диланян был ведущим актером, ему всегда доверяли главные роли. Артист умел играть на нескольких музыкальных инструментах, потрясающе пел, имел невероятное чувство юмора.
"Где бы ни оказался Артур, практически тут же он завоевывал сердца окружающих", – сказал Слава Степанян.
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