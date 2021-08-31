Актер из "Реальных пацанов" о падких на деньги дамах: Мы страшно разбаловали женщин!

Звезда сериала "Реальные пацаны" Антон Богданов снялся в комедии "Друг на продажу". По сюжету картины герой артиста за деньги организовывает меркантильным девушкам свидание с богачом. В свежем интервью Богданов признался, что встречал охотниц за миллионерами и в обычной жизни.
Артист считает, что дамы сейчас зависимы от статуса мужчин. Впрочем, с народной пословицей о том, что с милым рай и в шалаше, Богданов тоже не согласен.
Актер "Реальных пацанов" считает, что в паре должны работать оба. У Богданова много состоятельных друзей, которые женились еще во времена голодного студенчества и их супруги прошли с ними огонь и воду. К таким женам Антон испытывает огромное уважение.
В том, что женщины стали падки на деньги, Антон Богданов винит самих мужчин. Представителям сильной половины человечества, считает актер, лень ухаживать за дамами, проявлять фантазию, делать романтические жесты. Ухажеры идут по самому легкому пути – пытаются "купить" внимание девушки дорогими подарками.
"Мы страшно разбаловали женщин!" – рассуждает артист.
Антон Богданов подчеркнул, что всегда без денег завоевывал женщин. На свидание он приходил пешком и тратился только на букет. Если денег на цветы не было, он мог нарвать их где-нибудь по дороге. Встречу звезда "Реальных пацанов" назначала в парке аттракционов или в кинотеатре.
"Это не великие деньги, зато какая романтика!" – рассудил артист.
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