Экс-избранник обвинил известную актрису в мошенничестве: Выманила полтора миллиона

Звезду сериала "Мухтар. Новый след" обвинили в присвоении чужих денег.



Зоя Антонова стала участницей скандала. Некий Артур Артемов представляется экс-избранником 34-летней актрисы и распускает о ней слухи. Он утверждает, что Антонова – мошенница. Дескать, артистка обманным путем получила от его близких полтора миллиона рублей и отказывается возвращать деньги.

Артуру Артемову вторит его мать. Женщина говорит, что ее несостоявшаяся невестка – аферистка. Более того, как утверждает родительница, Антонова беременна от ее сына.

Звезда отечественных теленовелл все обвинения отрицает. Зоя Антонова утверждает, что денег у семьи Артура Артемова не брала и никогда не была с ним в романтических отношениях. По словам актрисы, сейчас она готовится к свадьбе с кинематографистом Алексеем Карелиным, с которым встречается уже три года.

Антонова опасается, что шумиха скажется на ее отношениях с возлюбленным. Зоя пригласила Артура на разговор. В эфире шоу Первого канала "На самом деле" Антонова и Артемов встретились лицом к лицу. Интересно, что актриса отказалась обсуждать в студии возможную беременность. Этот интимный вопрос Зоя обговорит с нынешним избранником наедине.

Зоя Антонова и Артур Артемов прошли проверку на детекторе лжи. С помощью полиграфа удалось выяснить, что актриса сериала "Мухтар. Новый след" действительно не брала деньги.