Как выглядит и чем занимается сыгравший Сюмбюля-агу в "Великолепном веке" Селим Байрактар

У турецкого актера сегодня очень много предложений о работе.

Турецкий актер Селим Байрактар известен в России благодаря работе в сериале "Великолепный век". В исторической теленовелле артист сыграл жеманного евнуха по имени Сюмбюль-ага.

Селиму Байрактару пришлось проделать большую работу, чтобы перевоплотиться в служащего гарема. Артист много трудился над мимикой, жестами персонажа, изучал историю.

"Самым трудным для меня было выработать нужную походку – пришлось изрядно постараться, ведь из-за своего увечья евнух не мог ходить широким размашистым шагом", – рассказывал Байрактар в одном из интервью.

Селим не скрывает, что получил роль Сюмбюля-аги без проб. По словам актера, он очень убедителен в изображении женских эмоций и даже может показать танец живота.

Селим Байрактар не скрывает, что мечтает избавиться от амплуа евнуха. Образ Сюмбюля-аги слишком крепко засел в массовом сознании. Актер надеется в будущем получить роль, которая все изменит. Байрактар делает ставку на новый исторический проект телеканала ATV "Легенда". Картина выйдет на экраны осенью 2021 года. Партнершей актера в ленте станет другая звезда "Великолепного века" Филиз Ахмет.

Селим Байрактар очень популярен у режиссеров и продюсеров. У актера практически нет свободного времени. В редкие выходные Селим занимается серфингом и скейтбордингом.

"Я стараюсь читать книги, я стараюсь заниматься спортом, я стараюсь посещать новые места", – рассказал Байрактар.

46-летний артист тщательно следит за внешностью – у него накачанные мышцы и брутальная борода. От поклонниц у звезды сериала "Великолепный век" нет отбоя. Артист не любит говорить о личной жизни, однако известно, что он состоит в гражданском браке с коллегой по цеху Эмель Каракоз. Возлюбленная моложе Селима Байрактара на десять лет. Артисты познакомились на съемках сериала "Восход Османской империи". Ходят слухи, что Эмель и Селим воспылали страстью друг к другу, когда последний был еще в браке.

Отметим, актер много лет был женат на в Бихтер Байрактар, которая служит в Государственном симфоническом оркестре Антальи. В 2019-м пара рассталась. Есть версия, что Селим и Бихтер разошлись так как не смогли завести детей.