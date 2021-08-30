Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

"Без меня ты никто": вскрылась грязная правда о прошлом "стальной" Кабаевой
"Cо спины на живот, не вынимая": Волочкова о доводящем мужиков до оргазма шпагате-"вертолете"
"Кол в задний проход": народ пришел в ужас от грязных тайн Пугачевой
Жириновский предложил три решения проблемы в Афганистане
партнеры
Понедельник
30 августа
Лента новостей
16:03
"Я не идиотка": развод Бородиной и Омарова сильно затянулся
16:02
Политолог Бортник: Зеленского не устроило то, что привезла Меркель из Москвы в Киев
15:57
Москва, прощай: Кравец с мужем переезжает жить в Европу
15:48
Пьяный житель Мытищ зарезал свою жену во время ссоры
15:45
"Победим всех чертей!": Высоцкая вызвала ажиотаж странной просьбой
15:39
"Беременна?": Располневшая жена Николаева застала народ врасплох
15:31
Как выглядит и чем занимается сыгравший Сюмбюля-агу в "Великолепном веке" Селим Байрактар
15:06
Как девчонка: сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон закидали помидорами
14:57
"Не стало моего любимого ребеночка": Зарубина сообщила о тяжелой утрате
14:51
Лидер НАУ Латушко призвал белорусов к забастовке против Лукашенко
14:44
Модно и практично: как правильно выбрать школьную форму
14:32
Облитая ядом Зудина сбежала из страны после стычки с Прокловой
14:25
Кейт Миддлтон и принц Уильям покидают дворец
14:14
"Наркоманы, обкурки": Собчак сорвалась на мужиков
14:14
"Ушли меня": выкинутая из театра Наталья Бочкарева обвинила коллег в кознях
13:56
Дакота сблизилась с застуканным на изменах Соколовским: Были не вдвоем
13:54
Байден променял Зеленского на талибов*: встреча так и не состоялась
13:54
Смещение таза и адские боли: избитая молотком Боня откровенно рассказала о ДЦП
13:53
Названы худшие по ковиду округа Подмосковья
13:48
Гадящий в подъезде бомж: Волочкова получила приглашение в суд
13:20
"Смерти не боюсь": Тернистый путь скромного гения Георгия Вицина
13:20
"Точно по любви!": Актер Петров устроил роскошную свадьбу
13:19
Стендап-комика Мирзализаде навсегда депортируют из России
13:05
"С женой все непросто": муж Макеевой всерьез испугался за жизнь звезды
13:03
МИД предупредил россиян о трудностях при выезде за границу
13:00
"Страшного в этом нет": Татьяна Абрамова не смогла родить Юрию Беляеву
12:34
В Уфе мужчина поймал выпавшего из окна 11-месячно ребенка
12:21
"Как же правильно": встречающегося с мужчинами Цискаридзе поддержала Стриженова
12:17
Раскрыта причина смерти звезды сериалов "Воронины" и "Кухня"
12:16
В России за сутки выявили 18 325 новых случаев коронавируса
11:44
С младенцем что-то не так: у сыгравшей тайную свадьбу Горбачевой увидели странного грудничка
11:37
"Помогите!": запертая дочь Успенской с мольбой обратилась к народу
11:01
"Мой счастливый день": Александрова восхитила редким фото с мужем и детьми
10:47
"Коротко объясню": муж Кудрявцевой решил по-мужски разобраться с оскорбившим ее Андреасяном
10:04
"Идиотизм не знает границ": справляющая нужду под елку Волочкова устроила флешмоб
09:39
Всегда готова: взмокшая Калашникова заявилась к Крутому без трусов
09:23
"Наш пострел везде поспел": овдовевшая Зудина положила глаз на полуголого Галкина
08:59
На Украине раскрыли планы по борьбе с Россией: Карфаген должен быть разрушен
08:58
Риелторы предупредили россиян о новом скачке цен на жилье
08:53
Оставшийся без работы участник "Голоса" и "Евровидения" Бусулис занялся сельским хозяйством
08:49
"Подгреб 170 миллионов": ухаживавший за МакSим волонтер оказался уголовником
08:40
Куда сходить в Москве: афиша с 30 августа по 6 сентября
08:12
"Без него я бы сошла с ума": Манижа об отношениях с Киркоровым
06:18
Сделал предложение на третьем свидании: названы причины краха семьи Крутого
04:26
"Вы никогда не были красивой ": молодящуюся Долину разнесли за лживые фото
01:24
"Не хотели цирка": сделано громкое заявление об отношении королевской семьи к Меган Маркл
22:48
Сбежавший после родов Арзамасовой Авербух воссоединился с семьей
21:11
Спасти жизнь: мэр Казани взял домой приютского щенка
20:23
"Злость и зависть чреваты болезнями": народ не может принять внезапный уход Навки
17:47
Украинский политолог Молчанов нелестно высказался о "Крымской платформе"
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Анастасия Макеева молит о помощи на фоне серьезных проблем
"Она подставляет свою попу": экс-участник "Дома-2" в шоке от происходящего с Бузовой
Опозоренная Волочкова назвала имя снявшего ее без трусов врага
Шантаж и угрозы: обнародованы причины появления срамных кадров с Волочковой
"Нас могло быть трое": Манукян намекнул на ребенка от Бузовой
"Помогите!": запертая дочь Успенской с мольбой обратилась к народу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Сериалы
Как выглядит и чем занимается сыгравший Сюмбюля-агу в "Великолепном веке" Селим Байрактар

Как выглядит и чем занимается сыгравший Сюмбюля-агу в "Великолепном веке" Селим Байрактар

У турецкого актера сегодня очень много предложений о работе.
прочитано 228 раз

Турецкий актер Селим Байрактар известен в России благодаря работе в сериале "Великолепный век". В исторической теленовелле артист сыграл жеманного евнуха по имени Сюмбюль-ага.

ПО ТЕМЕ

Еще один султан: что известно о новом турецком историческом сериале "АльпАрслан" с Фахрие Эвджен

"Я эгоист, с этим ничего не поделаешь": что известно о личной жизни звезды сериала "Султан моего сердца"

Селиму Байрактару пришлось проделать большую работу, чтобы перевоплотиться в служащего гарема. Артист много трудился над мимикой, жестами персонажа, изучал историю.

"Самым трудным для меня было выработать нужную походку – пришлось изрядно постараться, ведь из-за своего увечья евнух не мог ходить широким размашистым шагом", – рассказывал Байрактар в одном из интервью.

Селим не скрывает, что получил роль Сюмбюля-аги без проб. По словам актера, он очень убедителен в изображении женских эмоций и даже может показать танец живота.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Selim Bayraktar (@selimbyraktar)

Селим Байрактар не скрывает, что мечтает избавиться от амплуа евнуха. Образ Сюмбюля-аги слишком крепко засел в массовом сознании. Актер надеется в будущем получить роль, которая все изменит. Байрактар делает ставку на новый исторический проект телеканала ATV "Легенда". Картина выйдет на экраны осенью 2021 года. Партнершей актера в ленте станет другая звезда "Великолепного века" Филиз Ахмет.

Селим Байрактар очень популярен у режиссеров и продюсеров. У актера практически нет свободного времени. В редкие выходные Селим занимается серфингом и скейтбордингом.

"Я стараюсь читать книги, я стараюсь заниматься спортом, я стараюсь посещать новые места", – рассказал Байрактар.

46-летний артист тщательно следит за внешностью – у него накачанные мышцы и брутальная борода. От поклонниц у звезды сериала "Великолепный век" нет отбоя. Артист не любит говорить о личной жизни, однако известно, что он состоит в гражданском браке с коллегой по цеху Эмель Каракоз. Возлюбленная моложе Селима Байрактара на десять лет. Артисты познакомились на съемках сериала "Восход Османской империи". Ходят слухи, что Эмель и Селим воспылали страстью друг к другу, когда последний был еще в браке.

Отметим, актер много лет был женат на в Бихтер Байрактар, которая служит в Государственном симфоническом оркестре Антальи. В 2019-м пара рассталась. Есть версия, что Селим и Бихтер разошлись так как не смогли завести детей.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Кадр youtube.com
Автор: 30 августа 2021, 15:31
ФОТОРЕПОРТАЖ

Завершены съемки российского эротического триллера "Змееносец"

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Всегда готова: взмокшая Калашникова заявилась к Крутому без трусов

Красавица удивила всех дырками
Шоу-бизнес

Облитая ядом Зудина сбежала из страны после стычки с Прокловой

Звезда не выдержала
Шоу-бизнес

"Наркоманы, обкурки": Собчак сорвалась на мужиков

Телеведущая появилась в новой роли
Шоу-бизнес

"Смерти не боюсь": Тернистый путь скромного гения Георгия Вицина

Он был удивительным человеком

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 30 августа по 5 сентября 2021 года
В какие дни в 2022 году не стоит выходить из дома
Каким знакам зодиака лучше всего начать свое дело в 2022 году
Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа 2021 года

Здоровье

В России за сутки выявили 18 325 новых случаев коронавируса
Почти 20 000 россиян заболели короновирусом за сутки
Смертность от COVID-19 в России вновь приблизилась к рекордным отметкам
В России 19 509 человек заболели ковидом за сутки

Спорт

"Шкодный такой": оголившийся Жулин всполошил россиян
Умер двукратный олимпийский чемпион по спортивной ходьбе
Стало известно о возвращении принца Гарри в Великобританию без жены и детей
Карпин избавился от Дзюбы после скандала с рукоблудием

Регионы

Пьяный житель Мытищ зарезал свою жену во время ссоры
В Подмосковье поймали выкравшего из автосалона сейф мужчину
Более пятисот свертков с наркотиками нашли в подмосковном Подольске
В Самарской области по вине пьяного водителя погиб человек
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+