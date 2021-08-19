Еще один султан: что известно о новом турецком историческом сериале "АльпАрслан" с Фахрие Эвджен

Феноменальный успех "Великолепного века" не дает покоя турецким продюсерам. Скоро на экранах появится очередная историческая теленовелла, в центре сюжета которой мужественный султан. Телеканал TRT 1 анонсировал выход свежего сериала "АльпАрслан".
Трансляция сериала начнется 6 сентября. Главные роли в картине исполнят Барыш Ардуч – звезда лент "Любовь напрокат" и "Чукур", а также Фахрие Эвджен, известная работами в проектах "Королек — птичка певчая" и "Курт Сеит и Александра".
Для Эвджен сериал "АльпАрслан" – первая за последние четыре года работа. В 2017-м актриса вышла замуж за коллегу по цеху Бурака Озчивита и поставила карьеру на паузу. В 2019-м Фахрие подарила супругу сына Карана и до недавнего времени посвящала все время воспитанию крохи. 35-летней актрисе пришлось проделать большую работу, чтобы появиться в кадре во всеоружии – она брала уроки верховой езды и фехтования.
"Я скучала по съемкам. Для меня это захватывающий процесс. Осталось совсем немного времени до выхода на съемочную площадку..." – сказала Фахрие Эвджен общаясь с журналистами.
По слухам съемочную площадку "АльпАрслан" оборудовали в стамбульском Чекмекее. Это непримечательный спальный район, в котором сохранились островки нетронутой природы.
Новый сериал является приквелом телехита "Пробуждение: Великие Сельджуки", который рассказывал о жизни султана Мелик-шаха. Алп-Арслан – второй по счету султан государства Сельджукидов. Он пришел к власти в 1063 году и правил девять лет. Алп-Арслан, также известный как Мухаммед ибн Дауд, победил византийцев, присоединил территории нынешней Грузии, Армении и внушительную часть Малой Азии. Сельджукское государство при этом султане достигло пика могущества.
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