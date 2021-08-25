"Я эгоист, с этим ничего не поделаешь": что известно о личной жизни звезды сериала "Султан моего сердца"

Турецкий красавец разбил массу сердец.

36-летний актер Али Эрсан Дуру известен российскому зрителю благодаря сериалу "Султан моего сердца". В теленовелле актер играл султана Махмуда II, а его партнершей была актриса Александра Никифорова. Кроме того, не так давно Дуру появился в картине "Постучись в мою дверь", где в ряде эпизодов исполнил роль бизнесмена Эфе Акмана.

Али Эрсан Дуру называет себя закоренелым холостяком. Актер никогда не был женат и, кажется, не собирается обзаводиться семьей. "Более чем свободен. Я был всегда свободен! Я и буду свободен", – отвечает артист на вопросы о женитьбе.

За плечами у жгучего брюнета масса романов. Актер разбил немало сердец. Дуру скрывает подробности личной жизни между тем известно, что на съемках сериала "Замечательный зять" Али Эрсан Дуру вскружил голову партнерше Бурджу Озберк, которая, к слову, снималась в "Великолепном веке". Затем актер встречался с манекенщицей Бестемсу Оздемир, отношения с которой распались спустя два года после начала. Следующей в списке любовных побед актера была актриса Джансу Тосун.

Приписывали Али Эрсану Дуру роман с Александрой Никифоровой – слишком уж натурально знаменитости изображали чувства на экране. Более того, Али и Александра проводили время вместе и вне площадки, что было видно по их соцсетям. От интрижки звезды "Султана моего сердца" открещивались. "Мы не просто товарищи по съемочной площадке, мы стали настоящими друзьями", – говорили артисты.

Али Эрсан Дуру не скрывает, что быть с ним в отношениях довольно непросто. Характер у Али не сахар. Артист терпеть не может, когда избранница начинает ему перечить.

"Она никогда не должна со мной конфликтовать, идти против меня", – заявил актер в свежем интервью.

Дуру всегда ставит свои интересы выше желаний избранницы. "Я эгоист, с этим ничего не поделаешь", – рассуждает актер. Между тем, Али не будет против, если зазноба окажется в меру ревнивой.