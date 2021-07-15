Звезды "Великолепного века" снова вместе

Историческая лента "Великолепный век" подарила актерам, снимавшимся в ней, узнаваемость у зрителей и востребованность у режиссеров. Для мэтров сериал о султане Сулеймане стал поводом напомнить о себе аудитории, а для молодых артистов оказался хорошим трамплином для дальнейшего развития карьеры.
Накануне стало известно, что звезды сериала "Великолепный век" Селим Байрактар и Филиз Ахмет вновь встретятся на съемочной площадке. Артистов утвердили в историческую теленовеллу.
Напомним, Селима Байрактара прославила роль евнуха Самбюля Аги, которая, к слову, была написана специально для него. Филиз Ахмет играла в "Великолепном веке" Нигяр-калфу.
Селим и Филиз вместе снимутся в новом сериале "Легенда". Главную роль в теленовелле сыграет звезда телевизионного хита "Ветреный" Эбру Шахин. Продюсеры надеются, что новый проект проживет как минимум три сезона. Транслировать историческую ленту будет канал ATV.
Отметим, ранее в интервью актер Селим Байрактар признавался, что хотел бы избавиться от образа евнуха из "Великолепного века". Дело в том, что артист теперь ассоциируется у зрителя только с этим персонажем. Актер надеется в будущем получить роль, которая изменит положение дел.
По словам Байрактара, он устал объяснять поклонникам, что в реальности не является евнухом. "Такие вопросы задают взрослые и адекватные люди", – жалуется актер.
Как писали "Дни.ру", на днях беременная жена звезды сериала "Великолепный век" Халита Эргенча показала трогательные семейные фото. Поклонники завалили актрису амулетами от сглаза.
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