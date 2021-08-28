Стало известно о состоянии актрисы Максимовой после попытки нападения

Полина Максимова сообщила, что едва не стала жертвой нападения. 32-летняя актриса возвращалась домой поздно вечером. Внезапно на улице за ней погнался незнакомец. Полина едва ноги унесла.
О случившемся знаменитость поведала в "Сторис" личного инстаграм-аккаунта. Рыдающая Максимова записала видео, в котором призвала девушек быть осторожными. Артистка призналась, что пережила дичайший стресс. По словам Полины, злоумышленника она встретила не где-то на окраине, а в самом центре Москвы.
Максимова долго отходила от пережитого. Теперь, по словам актрисы сериала "257 причин, чтобы жить", она страдает от головной боли. Звезда все еще в шоковом состоянии. Сейчас Полина находится на съемочной площадке сериала "Оффлайн". Работа помогла знаменитости немного отвлечься.
Отметим, минувшей весной Полина Максимова пережила трагедию. У знаменитости умер брат, которому было всего 35 лет. Подробности кончины родственника актриса разглашать не стала. Пережить потерю Полине помогает работа и возлюбленный.
Актриса встречается с коллегой по цеху Егором Корешковым. Этот роман начался на съемках сериала "257 причин, чтобы жить". Ходят слухи, что Полина и Егор съехались и собираются зарегистрировать отношения. Ранее у Максимовой заметили кольцо на безымянном пальце правой руки. Украшение похоже на обручальное.
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