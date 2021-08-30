С младенцем что-то не так: у сыгравшей тайную свадьбу Горбачевой увидели странного грудничка

Звезда сериала "Чики" Ирина Горбачева заинтриговала общественность. Артистка опубликовала в личном микроблоге фото, на котором держит младенца. Также на снимке запечатлен муж знаменитости – украинский музыкант Антон Савлепов.
В подписи к публикации Горбачева поздравила поклонников и коллег по цеху с Днем кино. Объяснять появление новорожденного Ирина не стала.
В комментариях к публикации пользователи Сети принялись поздравлять Горбачеву и Савлепова с прибавлением в семье. Отмечалось, что актрисе и музыканту очень идет быть родителями. Между тем некоторые подписчики поняли, внимательно рассмотрев снимок, что с младенцем что-то не так. Ребенок на руках Горбачевой – имитация, кукла. Судя по всему, силиконовую кроху Ирина и Антон добыли на съемках.
Ирина Горбачева и Антон Савлепов поженились этим летом. Знаменитости сыграли тайную свадьбу. Музыкант и актриса не хотели заниматься организационными вопросами, поэтому отказались от пышного торжества.
Горбачева и Савлепов познакомились на вечеринке общего друга в Лос-Анджелесе. Ирина сразу понравилась Антону. "Она меня не запомнила с того мероприятия", – отмечал в интервью певец. Через полгода Савлепов пригласил Горбачеву сняться в клипе его музыкального коллектива. Долгое время знаменитости противились взаимному влечению, так как вокалист был в отношениях с другой женщиной.
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