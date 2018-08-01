Как живет расставшаяся с волосами из-за рака звезда ТНТ

Актриса, звезда сериала "Деффчонки" Полина Максимова кардинально изменила внешность для съемок нового сериала "257 причин, чтобы жить". Многосерийная картина расскажет о том, какой ценой девушке дается борьба с онкологией.
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