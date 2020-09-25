Поженились?: Полина Максимова и Егор Корешков надели кольца

Звезды сериала "257 причин, чтобы жить" отправились на романтическую прогулку на воздушном шаре. Полина Максимова и Егор Корешков не скрывают своего счастья.

Роман Максимовой и Корешкова начался во время съемок сериала "257 причин, чтобы жить". Актеры играли влюбленный, и, как это часто бывает, экранная страсть превратилась в реальную. Какое-то время Полина и Егор скрывали отношения, но все тайное, рано или поздно становится явным.

25 сентября звезды сериала встретили рассвет в Подмосковье. В личном микроблоге актриса опубликовала видео, которое сняла во время путешествия на воздушном шаре.

Полина Максимова не скрывала восторга от происходящего. Между тем Егор Корешков эмоционально был более сдержан. Артист снимал пейзаж на камеру.

Поклонники заметили, что влюбленные теперь носят кольца на безымянных пальцах. Украшения очень напоминают обручальные. Фанаты сериала "257 причин, чтобы жить" предположили, что артисты могли тайно пожениться. Отметим, что официальной информации о свадьбе Максимовой и Корешкова не было.

Полина Максимова и Егор Корешков редко делятся подробностями личной жизни. От пристального внимания общественности актеры устали. Ранее ходили слухи, что артисты на самом деле только дружат, а их роман – пиар-ход для продвижения сериала. Егора подобные домыслы злят. Артист предпочитает не комментировать их.