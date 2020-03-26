257 причин, чтобы жить – 1 сезон
- Жанр: Драмы, Комедии
- Год: 2020
- Дата выхода: 26 марта 2020
- Страна: Россия
- Режиссер: Максим Свешников
- Сценарист: Михаил Беленький, Юрий Беленький, Вартан Абрамян
- Продюсер: Анна Драгункина
- Количество серий: 13
- Возрастные ограничения: 18+
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- Студии/Телеканалы: Yellow, Black and White
- Актёры: Полина Максимова, Егор Корешков, Мария Фомина, Ася Громова, Дарья Руденок, Михаил Грищенко, Роман Маякин, Юлия Топольницкая, Анастасия Попова
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- Рейтинг Дни.ру: 6.3
- Рейтинг IMDb: 6.2
О сериале
Сюжет сериал "257 причин, чтобы жить" 1 сезон
Сериал "257 причин, чтобы жить" 1 сезон – это рассказ о тяжелой судьбе очаровательной блондинки Евгении. Целых три года хрупкая красавица боролась со смертельной болезнью (раковой опухолью) и вышла победителем. Недуг отступил, однако главная героиня понимает, что особо никому не нужна. Более того, близкие люди ее предают: любимый парень предлагает расстаться, сестра воровала деньги, предназначавшиеся для лечения, а босс уже давно нашел несчастной барышне замену на работе.
Суровая действительность не ломает Женю, ведь она ставит себе конкретную цель в жизни – найти свою истинную любовь. Когда-то героине 1 сезона сериала врач посоветовал вести дневник, в котором она записывала причины, чтобы жить. Евгении за время лечения удалось вписать туда сразу 256 пунктов. И вот добавляется 257 запись – отыскать любимого человека, с которым она сможет создать полноценную семью. Поначалу поиски осложняются адаптацией к трудной действительности, но вот на горизонте появляется подходящая кандидатура.
Съемочный процесс
Проект "257 причин, чтобы жить" был анонсирован в 2018 году, и съемки пилотного эпизода прошли летом. Остальные серии 1 сезона были сняты уже в 2019 году в Москве, с июля по октябрь. Создатели сериала признались, что у персонажа актрисы Полины Максимовой нет реального прототипа – они просто придумали интересную жизненную историю.
Актеры о сериале
Актриса Полина Максимова, сыгравшая в 1 сезоне Евгению, рассказала в интервью: "Этот телесериал дает человеку надежду, что в этом мире можно найти лучик света даже в очень темном царстве. К сожалению, современные реалии таковы, что уныние, одиночество, тоска и другие негативные чувства превалируют над положительными эмоциями. Посмотрев эпизоды, вы поймете, что в жизни не все так плохо, несмотря на окружающие нас неудачи".
Актер Егор Корешков, сыгравший в проекте "257 причин, чтобы жить" главную мужскую роль, поделился своими впечатлениями: "Впервые столкнулся на съемках с Полиной Максимовой – ранее мы не работали. Я приятно удивлен ее профессиональным отношением к кинематографии. Ее персонаж получился настолько реалистичным, что может вдохновить зрителя. Снимаясь, все актеры прекрасно понимали, насколько важно не просто отыграть сцены, но и попытаться донести до публики важные жизненные вопросы".
Интересные факты сериал "257 причин, чтобы жить" 1 сезон
- Первоначально фамилия у главной героини была не Короткова, а Коврова, но впоследствии создатели проекта решили провести изменение.
- Для роли в телесериале актрисе Полине Максимовой пришлось несколько месяцев ходить без волос.
- В 2018 году создатели кинопроекта получили приз в конкурсе "Движение. Навстречу". Жюри высоко оценило пилотный эпизод.
Где смотреть сериал "257 причин, чтобы жить" 1 сезон
Все серии можно посмотреть в различных кинотеатрах в интернете. На текущий момент вышли еще не все эпизоды. Последнюю серию создатели планируют показать летом 2020 года. Вот источники для просмотра:
Когда новые серии
Сейчас еще рано говорить о продолжении. Создатели телепроекта занимаются производством дебютной части. Однако высокие рейтинги позволяют зрителям надеяться на продолжение истории Жени.
Смотреть сериал 257 причин, чтобы жить – 1 сезон онлайн
|Список серий
|1 серия
|26 марта 2020
|Смотреть онлайн
|2 серия
|26 марта 2020
|Смотреть онлайн
|3 серия
|2 апреля 2020
|Смотреть онлайн
|4 серия
|9 апреля 2020
|Смотреть онлайн
|5 серия
|16 апреля 2020
|Смотреть онлайн
|6 серия
|24 апреля 2020
|Смотреть онлайн
|7 серия
|1 мая 2020
|Смотреть онлайн
|8 серия
|8 мая 2020
|Смотреть онлайн
|9 серия
|15 мая 2020
|Смотреть онлайн
|10 серия
|22 мая 2020
|Смотреть онлайн
|11 серия
|29 мая 2020
|Смотреть онлайн
|12 серия
|5 июня 2020
|Смотреть онлайн
|13 серия
|12 июня 2020
|Смотреть онлайн
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