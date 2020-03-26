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257 причин, чтобы жить – 1 сезон

  • Жанр: Драмы, Комедии
  • Год: 2020
  • Дата выхода: 26 марта 2020
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Максим Свешников
  • Сценарист: Михаил Беленький, Юрий Беленький, Вартан Абрамян
  • Продюсер: Анна Драгункина
  • Количество серий: 13
  • Возрастные ограничения: 18+
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  • Студии/Телеканалы: Yellow, Black and White
  • Актёры: Полина Максимова, Егор Корешков, Мария Фомина, Ася Громова, Дарья Руденок, Михаил Грищенко, Роман Маякин, Юлия Топольницкая, Анастасия Попова
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  • 257 причин, чтобы жить – 1 сезон 257 причин, чтобы жить – 1 сезон 6.3
    Рейтинг Дни.ру: 6.3
  • Рейтинг IMDb: 6.2

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериал "257 причин, чтобы жить" 1 сезон

Сериал "257 причин, чтобы жить" 1 сезон – это рассказ о тяжелой судьбе очаровательной блондинки Евгении. Целых три года хрупкая красавица боролась со смертельной болезнью (раковой опухолью) и вышла победителем. Недуг отступил, однако главная героиня понимает, что особо никому не нужна. Более того, близкие люди ее предают: любимый парень предлагает расстаться, сестра воровала деньги, предназначавшиеся для лечения, а босс уже давно нашел несчастной барышне замену на работе.

Суровая действительность не ломает Женю, ведь она ставит себе конкретную цель в жизни – найти свою истинную любовь. Когда-то героине 1 сезона сериала врач посоветовал вести дневник, в котором она записывала причины, чтобы жить. Евгении за время лечения удалось вписать туда сразу 256 пунктов. И вот добавляется 257 запись – отыскать любимого человека, с которым она сможет создать полноценную семью. Поначалу поиски осложняются адаптацией к трудной действительности, но вот на горизонте появляется подходящая кандидатура.

Съемочный процесс

Проект "257 причин, чтобы жить" был анонсирован в 2018 году, и съемки пилотного эпизода прошли летом. Остальные серии 1 сезона были сняты уже в 2019 году в Москве, с июля по октябрь. Создатели сериала признались, что у персонажа актрисы Полины Максимовой нет реального прототипа – они просто придумали интересную жизненную историю.

Актеры о сериале

Актриса Полина Максимова, сыгравшая в 1 сезоне Евгению, рассказала в интервью: "Этот телесериал дает человеку надежду, что в этом мире можно найти лучик света даже в очень темном царстве. К сожалению, современные реалии таковы, что уныние, одиночество, тоска и другие негативные чувства превалируют над положительными эмоциями. Посмотрев эпизоды, вы поймете, что в жизни не все так плохо, несмотря на окружающие нас неудачи".

Актер Егор Корешков, сыгравший в проекте "257 причин, чтобы жить" главную мужскую роль, поделился своими впечатлениями: "Впервые столкнулся на съемках с Полиной Максимовой – ранее мы не работали. Я приятно удивлен ее профессиональным отношением к кинематографии. Ее персонаж получился настолько реалистичным, что может вдохновить зрителя. Снимаясь, все актеры прекрасно понимали, насколько важно не просто отыграть сцены, но и попытаться донести до публики важные жизненные вопросы".

Интересные факты сериал "257 причин, чтобы жить" 1 сезон

  • Первоначально фамилия у главной героини была не Короткова, а Коврова, но впоследствии создатели проекта решили провести изменение.
  • Для роли в телесериале актрисе Полине Максимовой пришлось несколько месяцев ходить без волос.
  • В 2018 году создатели кинопроекта получили приз в конкурсе "Движение. Навстречу". Жюри высоко оценило пилотный эпизод.

Где смотреть сериал "257 причин, чтобы жить" 1 сезон

Все серии можно посмотреть в различных кинотеатрах в интернете. На текущий момент вышли еще не все эпизоды. Последнюю серию создатели планируют показать летом 2020 года. Вот источники для просмотра:

Когда новые серии

Сейчас еще рано говорить о продолжении. Создатели телепроекта занимаются производством дебютной части. Однако высокие рейтинги позволяют зрителям надеяться на продолжение истории Жени.

Смотреть сериал 257 причин, чтобы жить – 1 сезон онлайн

Список серий
1 серия26 марта 2020Смотреть онлайн
2 серия26 марта 2020Смотреть онлайн
3 серия2 апреля 2020Смотреть онлайн
4 серия9 апреля 2020Смотреть онлайн
5 серия16 апреля 2020Смотреть онлайн
6 серия24 апреля 2020Смотреть онлайн
7 серия1 мая 2020Смотреть онлайн
8 серия8 мая 2020Смотреть онлайн
9 серия15 мая 2020Смотреть онлайн
10 серия22 мая 2020Смотреть онлайн
11 серия29 мая 2020Смотреть онлайн
12 серия5 июня 2020Смотреть онлайн
13 серия12 июня 2020Смотреть онлайн

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