Храбрец и любимец женщин: все романы звезды сериала "Черно-белая любовь" Ибрагима Челиккола

Что известно о личной жизни 39-летнего Ибрагима Челиккола.

Творческий путь Ибрагима Челиккола в кино начался в 2008 году. С тех пор у красавца-актера выходит по проекту в год. Самая известная работа турка – сериал "Черно-белая любовь". В теленовелле 2017 года Ибрагим сыграл бесстрашного и безжалостного Ферхата.

Челикколу часто достаются роли героев-любовников. Между тем актер отважен и решителен и в реальной жизни. Недавно Ибрагим добровольно отправился тушить лесные пожары – большая часть турецкого юга сейчас охвачена огнем. Позднее в Сети появились кадры, на которых Челиккол, облаченный в защитный костюм, мужественно сражается со стихией с брандспойтом в руках.

Ибрагима Челиккола обожают женщины. За плечами звезды сериала "Черно-белая любовь" несколько ярких романов.

В 2011 году на съемках сериала "Иффет" актер познакомился со звездой исторической теленовеллы "Великолепный век" Дениз Чакыр. Ибрагим и Дениз играли влюбленных и, как это часто бывает, экранная интрижка быстро переросла в реальную. Знаменитости встречались два года. Родственники и друзья пары были уверены, что бракосочетание не за горами. Сесть за свадебный стол Челикколу и Чакыр было не суждено – звезды расстались. Причиной разрыва стала измена актера. Предательство больно ударило по Дениз Чакыр. Актриса до сих пор не общается с Ибрагимом.

Расставшись с Чакыр, актер обратил внимание на другую звезду "Великолепного века" – Ясемин Аллен. В теленовелле она играла Дефне-султан. Отношения знаменитостей зародились на площадке ленты "Милосердие" и продлились всего пару месяцев.

Спустя время Ибрагим Челиккол решил отвести под венец актрису Синем Кобал. Со звездой сериала "Маленькие тайны" он познакомился на вечеринке и сразу влюбился. Намерения у артиста были самыми серьезными. Между тем Кобал к семейной жизни была не готова. Девушка мечтала о карьере и пока не планировала становиться чьей-либо женой. В итоге отношения сошли на нет.

В 2017 году Ибрагим Челиккол женился на девушке, которая не имела отношения к актерской тусовке. Его избранница Михре Мутлу – дизайнер. Свадьба влюбленных прошла недалеко от Александрийского маяка. Жених и невеста были облачены в древнеримские тоги, их головы венчали лавровые венки.

В 2019-м Ибрагим Челиккол впервые стал отцом. Супруга подарила актеру сына. Семейство живет на ферме, которую купила недавно. Актер и его избранница держат хозяйство.