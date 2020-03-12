"Всегда влюбляюсь в своих партнеров": Никифорова о романе со звездой сериала "Султан моего сердца"

Теленовелла "Султан моего сердца" вышла на экраны год назад. Историческая лента полюбилась аудитории, а артисты Али Эрсан Дуру и Александра Никифорова моментально стали звездами. Русская девушка и турецкий красавец так хорошо играли пару, что им и в реальности приписывали роман.
Сплетни об интрижке с коллегой по цеху Никифорова старается игнорировать. Артистка к подобным разговорам относится с юмором. Александра уверена, что зрители имеют право фантазировать, жить в приятной сказке, ведь многим это доставляет удовольствие.
Между тем знаменитость не скрывает, что во время работы всегда сближается с актерами, особенно когда приходится играть сильные чувства. "Я всегда влюбляюсь в своих партнеров, когда играю с ними романтическую сцену. Но все это только в рамках съемок", – сказала Александра Никифорова.
Артистка не скрывает, что могла бы всерьез увлечься таким мужчиной, как Максим Аверин, или его герой в сериале "Невеста комдива" генерал Кузин. Она подчеркнула, что ей всегда нравились умные парни.
Говоря о работе с Авериным, Никифорова признается, что испытала большое удовольствие от сотрудничества. Максим, по ее мнению, настоящий профессионал, у которого многому можно научиться. "А еще хочу сказать, что он замечательно танцует. Мы даже записали сцену вальса, которой не было в сценарии", – цитирует артистку из сериала "Невеста комдива" StarHit.
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