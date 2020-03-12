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"Всегда влюбляюсь в своих партнеров": Никифорова о романе со звездой сериала "Султан моего сердца"

Фото телеканала «Россия 1»
Александра Никифорова полюбилась зрителям, появившись в русско-турецком сериале "Султан моего сердца". А на днях на телеканале "Россия 1" стартовала новая комедийная мелодрама "Невеста комдива", где артистке тоже досталась одна из главных ролей.
прочитано 270 раз

Теленовелла "Султан моего сердца" вышла на экраны год назад. Историческая лента полюбилась аудитории, а артисты Али Эрсан Дуру и Александра Никифорова моментально стали звездами. Русская девушка и турецкий красавец так хорошо играли пару, что им и в реальности приписывали роман.

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Сплетни об интрижке с коллегой по цеху Никифорова старается игнорировать. Артистка к подобным разговорам относится с юмором. Александра уверена, что зрители имеют право фантазировать, жить в приятной сказке, ведь многим это доставляет удовольствие.

Между тем знаменитость не скрывает, что во время работы всегда сближается с актерами, особенно когда приходится играть сильные чувства. "Я всегда влюбляюсь в своих партнеров, когда играю с ними романтическую сцену. Но все это только в рамках съемок", – сказала Александра Никифорова.

Артистка не скрывает, что могла бы всерьез увлечься таким мужчиной, как Максим Аверин, или его герой в сериале "Невеста комдива" генерал Кузин. Она подчеркнула, что ей всегда нравились умные парни.

Говоря о работе с Авериным, Никифорова признается, что испытала большое удовольствие от сотрудничества. Максим, по ее мнению, настоящий профессионал, у которого многому можно научиться. "А еще хочу сказать, что он замечательно танцует. Мы даже записали сцену вальса, которой не было в сценарии", – цитирует артистку из сериала "Невеста комдива" StarHit

Фото телеканала

Автор: 12 марта 2020, 11:07
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Как менялся Максим Аверин

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