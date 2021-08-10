"Все на одно лицо": Петров поразил снимком с родней на кухне

Актер Александр Петров показал любимых женщин.

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" проводит выходные на малой родине. Александр Петров и его избранница Стася Милославская поехали в Переславль-Залесский.

В своем инстаграм-аккаунте Петров опубликовал свежее фото. Знаменитость и его родственники позируют на кухне. Александр запечатлен с бабушкой, мамой, сестрой и племянницей.

Актер сериала "Полицейский с Рублевки" сообщил, что увезет с собой в Москву гостинцы. Бабушка собрала для Петрова шесть банок варенья и бочонок меда.

Поклонники пришли в восторг от публикации Александра Петрова. Пользователи Сети отметили, что актер и его сестра очень похожи. Многих это поразило.

"Саша прям всех обнял... Круто 👏🔥❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "все на одно лицо! оч. похожие на друг друга! 🔥", "С сестрой как похожи!!!", "Не хватает дочурки на руках. Не затягивайте❤️", – рассуждают теперь комментаторы.

Отметим, Александр Петров родился в семье, не связанной с актерством. Мама знаменитости, Алевтина Анатольевна, работала медсестрой, папа Андрей Генрихович – трудился электриком.

Мать очень гордится Александром. Алевтина Анатольевна считает, что вырастила доброго и умного парня.