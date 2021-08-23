Что на самом деле произошло с исхудавшей донельзя звездой "Великолепного века"

Звезда сериала "Великолепный век" несколько недель назад шокировала общественность худобой. Исполнительница роли Михринисы Султан Беррак Тюзюнатач, расставшись с возлюбленным Уразом Кайлароглу, начала буквально таять на глазах.
Сплетники шептались, что у знаменитости анорексия. Дескать, на нервной почве Тюзюнатач заработала проблемы со здоровьем.
"Что она с собой делает?" – обсуждали Беррак поклонники.
Накануне в инстаграм-аккаунте актрисы появились свежие фото с пляжа. Беррак продемонстрировала поклонникам фигуру в купальнике. Звезда "Великолепного века" действительно кажется очень худенькой.
Между тем за актрису вступился критик Огуз Озтюрк. Обозреватель объяснил, что на самом деле происходит с Беррак Тюзюнатач.
Огуз Озтюрк подчеркнул, что у актрисы отменное здоровье, об анорексии речи нет. Слухи о том, что Тюзюнатач исхудала донельзя, по его словам, появились из-за неудачного фото, которое не отражает реального положения дел.
Критик добавил, что артисты сегодня должны иметь железные нервы, чтобы вытерпеть все глупости, что о них говорят и пишут. Озтюрк считает, что поклонникам и журналистам надо акцентировать внимание на творческих успехах знаменитостей, а не на их внешнем виде и личной жизни. Между тем в этом, 2021 году, не вышло ни одного проекта с участием актрисы Беррак Тюзюнатач .
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