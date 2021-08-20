Второй сезон последний? Раскрыто будущее сериала "Ведьмак"

Судьба ленты о Геральте из Ривии туманна.

Шоураннер и продюсер Лорен Шмидт-Хисрих рассказала о возможном будущем сериала "Ведьмак". По словам сценаристки, лента имеет все шансы завершиться на втором сезоне.

Судьба "Ведьмака" будет зависеть от реакции аудитории. История Геральта из Ривии получит экранное продолжение только в том случае, если покажет стабильно высокие рейтинги в будущем сезоне. Напомним, премьера второй части сериала назначена на 17 декабря.

"Нам нужен отличный второй сезон, тогда у нас появится надежда на третий", – сказала Хисрих.

Как оказалось, третьего сезона пока даже нет в планах. Сейчас киношники сосредоточены на создании второй части. "В пост-продакшене еще предстоит проделать большую работу", – сказала сценаристка.

Отметим, сериал "Ведьмак" производится для стриминг-сервиса Netflix. Компания известна тем, что закрывает даже в значительной степени успешные проекты, если затраты их на производство сильно увеличиваются. В условиях пандемии коронавирусной инфекции съемки стали еще более дорогостоящим предприятием. Кроме того, исполнитель главной роли в сериале "Ведьмак" Генри Кавилл находится в списке самых популярных актеров Голливуда, что, естественно, сказывается на его гонораре. Если к третьему сезону Кавилл попросит прибавку к зарплате – шоу уж точно закроют.