Сериал "Ведьмак" 2 сезон повествует о дальнейших приключениях Геральта из Ривии. После сражения с чудовищами бродячий охотник оказался серьезно ранен, однако купец Йурга приводит его к себе домой, где главный герой сталкивается с принцессой Цири. Во 2 сезоне ему предстоит оберегать наследницу престола, так как на нее идет настоящая охота со стороны нильфгаардцев, которые поработили Цинтру.
Продолжение "Ведьмака" расскажет зрителям о том, удалось ли Йеннифэр выжить после столкновения с армией Кагыр. После жестокого сражения у Соддена погибло много чародеев. Геральту предстоит узнать, сумела ли его возлюбленная спастись после кровопролитной бойни. В сиквеле отважный охотник продолжит исполнять свои основные обязанности – убивать чудовищ, которых во второй части будет больше.
В первой части сериала было показано сразу три сюжетных линии. Первая повествовала о приключениях самого ведьмака, который после убийства княжны Ренфри получил малоприятное прозвище "мясник". Героиней второй линии сюжета была принцесса Цирилла, которая после падения родного государства была вынуждена скрываться от жестокой армии Кагыра. Третья посвящена чародейке Йеннифэр, которая обучалась искусству магии и смогла изменить свою внешность, именно она стала возлюбленной Геральта. Все три сюжетных линии переплетаются в концовке первой части.
13 ноября 2019 года Netflix официально объявил о 2 сезоне "Ведьмака". Примечательно, что это было сделано непосредственно перед премьерой сериала. Съемки начались в первой половине 2020 года, однако они были приостановлены в марте из-за распространения коронавирусной инфекции в Лондоне. Именно в этом городе решили снимать продолжение фэнтезийного проекта, хотя над эпизодами первой части создатели работали в Венгрии.
Генри Кавилл, сыгравший Геральта, рассказал о своих впечатлениях: "Как только я узнал, что "Нетфликс" собирается экранизировать историю о ведьмаке, я воодушевился. Постоянно звонил своим агентам, спрашивал, что по поводу кастинга, удалось ли отобраться. В итоге мою кандидатуру утвердили, чему я несказанно рад".
Фрейя Аллан, которая исполнит во 2 сезоне Цириллу, поделилась своим мнением о проекте: "До прослушивания ничего не хотела знать о своем персонаже. После получения роли прочла одну из книг и воодушевилась! Благодаря этому я смогла узнать намного больше о своей героине, представить ее сущность. Это помогло подготовиться к роли".
На данный момент идет производство.
Премьера состоится в 2021 году. Однако создатели кинопроекта отметили, что многое зависит от силы распространения коронавируса. Если удастся завершить съемки в текущем году, то новые серии выйдут уже в 2021 году.