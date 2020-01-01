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Ведьмак – 2 сезон

Ведьмак – 2 сезон

  • Жанр: Драмы, Фэнтези
  • Год: 2021
  • Страна: США, Польша
  • Режиссер: Алик Сахаров, Шарлотта Брандстром, Алекс Гарсиа Лопес
  • Сценарист: Анджей Сапковский, Лорен Шмидт Хиссрик
  • Продюсер: Томек Багиньски, Джейсон Ф. Браун, Кэти Баллок-Уэбстер
  • Количество серий: 8
  • Возрастные ограничения: 18+
  •  
  • Студии/Телеканалы: Netflix
  • Актёры: Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра, Мими Дивени, Месия Симсон, Имон Фэррен, МайАнна Беринг
  •  
  • Рейтинг IMDb: 8.3

Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериал "Ведьмак" 2 сезон

Сериал "Ведьмак" 2 сезон повествует о дальнейших приключениях Геральта из Ривии. После сражения с чудовищами бродячий охотник оказался серьезно ранен, однако купец Йурга приводит его к себе домой, где главный герой сталкивается с принцессой Цири. Во 2 сезоне ему предстоит оберегать наследницу престола, так как на нее идет настоящая охота со стороны нильфгаардцев, которые поработили Цинтру.

Продолжение "Ведьмака" расскажет зрителям о том, удалось ли Йеннифэр выжить после столкновения с армией Кагыр. После жестокого сражения у Соддена погибло много чародеев. Геральту предстоит узнать, сумела ли его возлюбленная спастись после кровопролитной бойни. В сиквеле отважный охотник продолжит исполнять свои основные обязанности – убивать чудовищ, которых во второй части будет больше.

Что было в 1 сезоне?

В первой части сериала было показано сразу три сюжетных линии. Первая повествовала о приключениях самого ведьмака, который после убийства княжны Ренфри получил малоприятное прозвище "мясник". Героиней второй линии сюжета была принцесса Цирилла, которая после падения родного государства была вынуждена скрываться от жестокой армии Кагыра. Третья посвящена чародейке Йеннифэр, которая обучалась искусству магии и смогла изменить свою внешность, именно она стала возлюбленной Геральта. Все три сюжетных линии переплетаются в концовке первой части.

Съемочный процесс

13 ноября 2019 года Netflix официально объявил о 2 сезоне "Ведьмака". Примечательно, что это было сделано непосредственно перед премьерой сериала. Съемки начались в первой половине 2020 года, однако они были приостановлены в марте из-за распространения коронавирусной инфекции в Лондоне. Именно в этом городе решили снимать продолжение фэнтезийного проекта, хотя над эпизодами первой части создатели работали в Венгрии.

Актеры о сериале

Генри Кавилл, сыгравший Геральта, рассказал о своих впечатлениях: "Как только я узнал, что "Нетфликс" собирается экранизировать историю о ведьмаке, я воодушевился. Постоянно звонил своим агентам, спрашивал, что по поводу кастинга, удалось ли отобраться. В итоге мою кандидатуру утвердили, чему я несказанно рад".

Фрейя Аллан, которая исполнит во 2 сезоне Цириллу, поделилась своим мнением о проекте: "До прослушивания ничего не хотела знать о своем персонаже. После получения роли прочла одну из книг и воодушевилась! Благодаря этому я смогла узнать намного больше о своей героине, представить ее сущность. Это помогло подготовиться к роли".

Интересные факты сериал "Ведьмак" 2 сезон

  • Шоураннер проекта Лорен Шмидт Хиссрич призналась, что распланировала сразу семь частей телесериала.
  • Продолжение основано на книгах польского писателя Анджея Сапковского.
  • Одно время ходили слухи, что в сиквеле примет участие Марк Хэмилл. Однако в интервью актер, известный по роли Люка Скайуокера в "Звездных войнах", отметил, что пока не получал официального приглашения.
  • Лорен Шмидт Хиссрич пообещала фанатам саги, что сюжет сиквела получится "более сфокусированным".

Где смотреть сериал "Ведьмак" 2 сезон

На данный момент идет производство. 

Когда новые серии

Премьера состоится в 2021 году. Однако создатели кинопроекта отметили, что многое зависит от силы распространения коронавируса. Если удастся завершить съемки в текущем году, то новые серии выйдут уже в 2021 году.

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