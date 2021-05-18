Актер "Ведьмака" Генри Кавилл взбеленился из-за намеков на нетрадиционную сексуальную ориентацию

Звезда сериала "Ведьмак" сделала официальное заявление. Актер Генри Кавилл устал от сплетен.

38-летний артист сообщил, что в последнее время вокруг его персоны муссируется слишком много слухов. Большинство домыслов связано с его личной жизнью. По словам Генри Кавилла, информация о его романтических и профессиональных взаимоотношениях, распространяющаяся в Сети, лжива. Звезда "Ведьмака" считает, что любовь к сплетням неуместна и наносит ущерб его близким.

Актер подчеркнул, что счастлив с 31-летней избранницей Натали Вискузо. Генри будет благодарен поклонникам, если те примут его отношения. Тем, кто не может разделить с ним радость, Кавилл посоветовал стать лучшей версией себя.

Звезда сериала "Ведьмак" не стала пояснять, какие сплетни он имеет в виду. Между тем фанаты уверены, что артист взбеленился из-за намеков на его нетрадиционную сексуальную ориентацию. Поговаривают, что Генри Кавилл предпочитает мужчин. Дескать, артист крутит роман с Натали Вискузо ради продвижения по карьерной лестнице. Дело в том, что девушка артиста занимает высокую должность в киностудии Legendary Entertainment. Также любовь Кавилла и Вискузо часто называют пиар-ходом.

Как писали "Дни.ру", в начале апреля завершились съемки второго сезона сериала "Ведьмак". Генри Кавилл играет в ленте главную роль – Геральта из Ривии.