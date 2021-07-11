Официально: названа дата премьеры сериала "Ведьмак"

Геральт из Ривии вернется на экраны уже зимой.

Компания Netflix обнародовала дату старта второго сезона сериала "Ведьмак". Фэнтези-лента увидит свет 17 декабря 2021 года.

Поклонники истории о Геральте из Ривии уже устали от ожидания. Дело в том, что производство картины несколько раз замораживалось. Сначала в планы создателей "Ведьмака" вмешалась коронавирусная инфекция – некоторые участники съемочного процесса заболели. Затем из обоймы выпал исполнитель главной роли Генри Кавилл – на площадке артист серьезно повредил ногу.

Во втором сезоне сериала "Ведьмак" Геральт продолжит свой поход. Теперь рядом с отважным охотником на монстров будет его предназначение – принцесса Цирилла, более известная как Цири. Также ходят слухи, что в свежих эпизодах зрителям покажут флешбэки из детства ведьмака. В Сети уже появился трейлер новой части картины.

Скрасить почти пять месяцев ожидания поклонникам сериала по мотивам одноименной серии романов Анджея Сапковского поможет полнометражное аниме "Ведьмак: Кошмар Волка". Netflix обещал опубликовать мультипликационный фильм 23 августа. Проект расскажет о приключениях наставника Геральта – молодого Весемира.