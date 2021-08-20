Звезду "Полицейского с Рублевки" доставили в больницу с разбитой головой

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" пострадала на съемках. 36-летний Роман Попов упал без сознания на площадке ленты "Детективное агентство Мухича", в котором играет главную роль.
Ранее сообщалось, что Попов получил травму головы из-за падения. Актера с рассеченным лбом доставили в больницу.
Журналистам удалось связаться с Романом Поповым. Актер подтвердил факт госпитализации. По словам знаменитости, он потерял сознание, как ему кажется, из-за духоты. Также Роман не исключает, что всему виной переутомление.
"Надеюсь, скоро выпишут, чтобы я не занимал койку — нужно работать", – цитирует актера телеканал "360".
Знаменитость добавила, что, несмотря на разбитую голову, чувствует себя хорошо. Сейчас раной на лбу занимаются медики. Позднее, уже на площадке, поврежденное место придется прятать от зрителя с помощью грима.
Напомним, в сериале "Полицейский с Рублевки" Роман Попов исполнил роль добродушного сотрудника правоохранительных органов Игоря Мухича. В новом телепроекте "Детективное агентство Мухича" уже полюбившийся зрителям персонаж продолжит влипать в приключения.
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