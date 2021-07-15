Роман Алексеевич Попов актер

Известный комик, который начинал свою карьеру с КВН. Но настоящий успех и признание ему принес популярный сериал «Полицейский с Рублевки», который так же, как и все другие проекты Ильи Куликова, быстро обрел всенародное признание.

Биография

Роман Попов родился в феврале 1985 года в Конотопе (Украина). Его родители не имели никакого отношения к искусству, но сам будущий комик очень рано понял, что его призвание состоит в том, чтобы смешить людей.

Семья

Мать будущего актера – Светлана Эдуардовна, и его отец - Алексей Иванович, не имеют отношения к театру. В 1987 году они вместе с сыном переехали в Йошкар-Олу, потому что там им предложили хорошую работу в государственном заповеднике.

Детство и юность

Практически все детство будущей звезды прошло в Йошкар-Оле. Здесь он окончил школ и поступил в местный педагогический вуз на психологический факультет. Тогда Роман Попов и увлекся игрой, которая всегда была популярна среди студентов – он стал местной звездой КВН, играя за команду своего института. В 2003 году семья переехала в Сочи, и там будущий комик встретил Оганеса Григоряна, с которым создал дуэт «20:14».

А вот высшее образование актер так и не получил. В одном вузе пришлось брать академический отпуск из-за КВН, виз второго вуза – отчислили (и тоже из-за КВН), а третий вуз артист бросил сам, поскольку он мешал ему сконцентрироваться на другой карьере.

Карьера

Роман Попов сделал прекрасную карьеру на телевидении. При этом зрители чаще всего могут вспомнить только один сериал с его участием или поставленный на его основе фильм. Но абсолютно все помнят Романа как комика, который участвовал в различных шоу, например, «Деньги или позор», «Большой завтрак», «Не спать!» и много других.

Юмористические шоу

Сочинский комический дуэт «20:14» постепенно набирал популярность, и его все чаще стали приглашать на телевидение. Его участники не обсуждали с сарказмом новости, не пытались сделать акцент на эксцентричности, не пытались привлечь внимание пошлостью. Они шутили мягко и интеллигентно, и у них появилось много поклонников. Собственно, дуэт существует и сегодня, при этом его участников часто приглашают для проведения корпоративов или других подобных мероприятий.

В 2010 году ребят ждали отличные новости – они прошли кастинг для участия в проекте «Камеди Баттл». Это был конкурс, в жюри которого входили известные комики, в том числе Михаил Галустян, Сергей Светлаков и другие. Дуэт победил в этом конкурсе, а с 2013 года ребята стали полноправными участниками шоу «Камеди Клаб». С тех пор можно прочитать разные новости об их творчестве – парни принимают участие в самых разных проектах.

Телевидение

Известность на телевидении вскоре принесла свои плоды. Артиста пригласили сниматься в новом проекте Ильи Куликова. Сериал «Полицейский с Рублевки», в котором играли также Александр Петров и Сергей Бурунов, быстро стал популярным. Роль обаятельного полицейского Мухича стала настоящей находкой. И с тех пор он появляется в каждом сезоне сериала. Кроме того, его пригласили и в фильм, снятый на его основе.

А в настоящее время часто в прессе можно почитать новости со съемочных площадок, которые не могут не обрадовать поклонников таланта этого актера. Хотя Роман Попов все так же в первую очередь является комиком, он появляется на экране во все более сложных ролях.

Личная жизнь

Нечасто в СМИ можно прочитать новости про личную жизнь комика. Артист старается не раскрывать подробности журналистам. Однако известно, что он счастливо женат, и у него с женой Юлией трое детей – сын Федор и дочери Марта и Лиза.

Интересные факты

Все новости о творчестве актера можно узнать из его персональных страниц в социальных сетях. Комик ведет сразу несколько страниц – у него есть блог и в Твиттере, и в российской сети «ВКонтакте», и в «Инстаграме». Так же он ведет сайт, который посвящен творчеству дуэта «20:14».

Помимо основной деятельности, известный актер увлекается музыкой. Он пробует свои силы в качестве певца, и иногда выкладывает записи в своем исполнении в «Инстаграм». Правда, это всего лишь хобби, и в кино или на сцене артист пока не собирается петь.

Роли актера

Роман Попов - талантливый комик, и притом его нельзя назвать актером одной роли, он пытается каждого своего персонажа сделать ярким и запоминающимся.

Фильмы

Комик нечасто снимается в полнометражных лентах. Однако они также имеются в его фильмографии. Например:

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» - фильм представляет собой полнометражную версию популярного сериала, Роман играет роль Мухича.

«Каникулы президента» - комедийный фильм, роль полковника МВД.

«Девушки бывают разные» - фильм, который можно назвать авантюрной комедией, роль одного из друзей, попавших в неприятную историю с мексиканским криминальным авторитетом.

Сериалы

Роман Попов снялся в таких проектах как:

«Полицейский с Рублевки» (все сезоны) – это комедийный детективный сериал, где ему досталась роль полицейского Мухича.

«Последнее видео на YouTube» - это мини-сериал, который можно охарактеризовать как комедийный детектив, роль некоего Леонида Игоревича.

Актер сегодня

Поклонников комика всегда интересуют и новости со съемочных площадок. В настоящее время в производстве находятся сразу два проекта с участием артиста. Это «БУМЕРанг» - полнометражный фильм, в котором главные роли сыграли Дмитрий Нагиев и Тимофей Трибунцев, а у комика появилась возможность сыграть в ярком эпизоде. А также поклонников в 2020 году ждет авантюрно-приключенческий сериал «Казанова в России». Новости со съемочной площадки поступали самые разные, и пока непонятно, каким новым своим образом актер порадует зрителей, выступит ли он в привычном комедийном амплуа или нет. В любом случае, если в картине играет Попов – это отличный повод пойти в кино или хотя бы посмотреть ее по телевизору.