Известный комик, который начинал свою карьеру с КВН. Но настоящий успех и признание ему принес популярный сериал «Полицейский с Рублевки», который так же, как и все другие проекты Ильи Куликова, быстро обрел всенародное признание.
Роман Попов родился в феврале 1985 года в Конотопе (Украина). Его родители не имели никакого отношения к искусству, но сам будущий комик очень рано понял, что его призвание состоит в том, чтобы смешить людей.
Мать будущего актера – Светлана Эдуардовна, и его отец - Алексей Иванович, не имеют отношения к театру. В 1987 году они вместе с сыном переехали в Йошкар-Олу, потому что там им предложили хорошую работу в государственном заповеднике.
Практически все детство будущей звезды прошло в Йошкар-Оле. Здесь он окончил школ и поступил в местный педагогический вуз на психологический факультет. Тогда Роман Попов и увлекся игрой, которая всегда была популярна среди студентов – он стал местной звездой КВН, играя за команду своего института. В 2003 году семья переехала в Сочи, и там будущий комик встретил Оганеса Григоряна, с которым создал дуэт «20:14».
А вот высшее образование актер так и не получил. В одном вузе пришлось брать академический отпуск из-за КВН, виз второго вуза – отчислили (и тоже из-за КВН), а третий вуз артист бросил сам, поскольку он мешал ему сконцентрироваться на другой карьере.
Роман Попов сделал прекрасную карьеру на телевидении. При этом зрители чаще всего могут вспомнить только один сериал с его участием или поставленный на его основе фильм. Но абсолютно все помнят Романа как комика, который участвовал в различных шоу, например, «Деньги или позор», «Большой завтрак», «Не спать!» и много других.
Сочинский комический дуэт «20:14» постепенно набирал популярность, и его все чаще стали приглашать на телевидение. Его участники не обсуждали с сарказмом новости, не пытались сделать акцент на эксцентричности, не пытались привлечь внимание пошлостью. Они шутили мягко и интеллигентно, и у них появилось много поклонников. Собственно, дуэт существует и сегодня, при этом его участников часто приглашают для проведения корпоративов или других подобных мероприятий.
В 2010 году ребят ждали отличные новости – они прошли кастинг для участия в проекте «Камеди Баттл». Это был конкурс, в жюри которого входили известные комики, в том числе Михаил Галустян, Сергей Светлаков и другие. Дуэт победил в этом конкурсе, а с 2013 года ребята стали полноправными участниками шоу «Камеди Клаб». С тех пор можно прочитать разные новости об их творчестве – парни принимают участие в самых разных проектах.
Известность на телевидении вскоре принесла свои плоды. Артиста пригласили сниматься в новом проекте Ильи Куликова. Сериал «Полицейский с Рублевки», в котором играли также Александр Петров и Сергей Бурунов, быстро стал популярным. Роль обаятельного полицейского Мухича стала настоящей находкой. И с тех пор он появляется в каждом сезоне сериала. Кроме того, его пригласили и в фильм, снятый на его основе.
А в настоящее время часто в прессе можно почитать новости со съемочных площадок, которые не могут не обрадовать поклонников таланта этого актера. Хотя Роман Попов все так же в первую очередь является комиком, он появляется на экране во все более сложных ролях.
Нечасто в СМИ можно прочитать новости про личную жизнь комика. Артист старается не раскрывать подробности журналистам. Однако известно, что он счастливо женат, и у него с женой Юлией трое детей – сын Федор и дочери Марта и Лиза.
Роман Попов - талантливый комик, и притом его нельзя назвать актером одной роли, он пытается каждого своего персонажа сделать ярким и запоминающимся.
Комик нечасто снимается в полнометражных лентах. Однако они также имеются в его фильмографии. Например:
Роман Попов снялся в таких проектах как:
Поклонников комика всегда интересуют и новости со съемочных площадок. В настоящее время в производстве находятся сразу два проекта с участием артиста. Это «БУМЕРанг» - полнометражный фильм, в котором главные роли сыграли Дмитрий Нагиев и Тимофей Трибунцев, а у комика появилась возможность сыграть в ярком эпизоде. А также поклонников в 2020 году ждет авантюрно-приключенческий сериал «Казанова в России». Новости со съемочной площадки поступали самые разные, и пока непонятно, каким новым своим образом актер порадует зрителей, выступит ли он в привычном комедийном амплуа или нет. В любом случае, если в картине играет Попов – это отличный повод пойти в кино или хотя бы посмотреть ее по телевизору.