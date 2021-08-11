"Теперь я точно знаю, что такое любовь": разведенная Муцениеце призналась в сильном чувстве

32-летняя актриса является мамой двоих детей. В браке с Павлом Прилучным она родила сына Тимофея и дочь Мию. После скандального разрыва с актером дети стали главным утешением для оставшейся в одиночестве Агаты Муцениеце.
Сегодня актриса решила публично признаться в любви своей дочери и обнажила душу. Знаменитость опубликовала в "Инстаграм" снимки, на которых она запечатлена вместе с наследницей и написала:
"До Луны и обратно, моя девочка! Теперь я точно знаю, что такое любовь".
Поклонники актрисы нашли кадры очень нежными, а слова – очень трогательными. Люди отметили, как важно, чтобы мать и дочь были настоящими подругами, и пожелали обеим большого счастья.
Напомним, что развод с отцом Мии дался Агате непросто. Между экс-супругами было много конфликтов, но ради общих наследников они нашли в себе силы наладить отношения и продолжить общаться. Дети живут с матерью, но поддерживают тесный контакт с обоими родителями.
Павел Прилучный также принимает активное участие в воспитании отпрысков. Недавно он опубликовал на своей странице фото с сыном, который стал совсем взрослым, и рассказал, как сильно любит и гордится мальчиком. Теперь Агата Муцениеце, очевидно, решила последовать примеру бывшего и рассказала о любви к дочери.
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