"Девочка для тебя не человек?": узнавший пол ребенка артист "Универа" довел жену до истерики

Актер сериала "Универ" и его избранница воспитывают двух дочек. Когда-то Арарат Кещян мечтал о сыне, однако сейчас думает о третьей девочке.

Арарат Кещян и Екатерина Шепета стали мужем и женой в январе 2013 года. Через год после бракосочетания супруга сообщила звезде сериала "Универ" о беременности. Арарат Кещян был счастлив пополнению, он очень хотел сына.

Екатерина и Арарат вместе ходили к доктору узнавать пол ребенка. "У вас будет девочка", – сообщил паре врач. Слова медика расстроили Кещяна. Артист не смог скрыть разочарование от жены. Реакция избранника ранила девушку. Уже в машине Шепета разрыдалась. "Девочка для тебя не человек?!" - спрашивала Екатерина мужа. Арарат Кещян долго привыкал к мысли о дочери.

3 сентября 2014 года супруга подарила звезде "Универа" первенца. На свет появилась чудесная девочка, которую назвали Ева. Спустя год после рождения наследницы Кещян понял, как сильно ошибался. Арарат был в восторге от малышки. 12 ноября 2017 года у актера родился второй отпрыск – Диана. Взяв в руки кроху, актер признался, что хочет третью дочь. По словам Екатерины, девочки изменили Арарата. Актер стал мягче.

Арарат Кещян не скрывает, что не может устоять перед наследницами. Девочки постоянно одаривают его любовью и нежностью. Артист обожает, когда малышки кладут головы на его плечо, просят полежать рядом на диване.

Супруга звезды сериала "Универ" рассказала также, что ее брак прошел через серьезные кризисы. Спустя три года после появления первенца у пары началась "притирка". По словам Екатерины, она вышла замуж довольно рано – в 23 года. С появлением ребенка она начала взрослеть и меняться, что сказалось на отношениях.