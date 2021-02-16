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В семье звезды

В семье звезды "Универа" Арарата Кещяна большое горе

Арарат Кещян. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Универ" поделилась трогательной историей. Актер Арарат Кещян потерял близкого человека.
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Ушла из жизни мама знаменитости, Алмаст Аваковна. Женщина скончалась в минувшем январе, однако болью Арарат Кещян поделился только накануне. Родительница звезды сериала "Универ" долгое время сражалась с болезнью. Артист сделал все возможное, чтобы спасти любимого человека. К сожалению, недуг оказался сильнее.

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Арарат Кещян тяжело переживает утрату. Актер вспомнил, как год назад обещал старшей дочери Еве купить кролика, когда ее бабушка поправится. Кещан говорил ребенку, что родственница будет ухаживать за пушистым питомцем.

Не так давно Ева навещала Алмаст Аваковну. Девочка провела некоторое время у кровати больной. Малышка нежно обнимала бабушку и подарила ей поделку из бумаги в форме сердца. Присутствие внучки делало мать Арарата счастливой.

Спустя время Ева спросила у отца, когда ее бабушка выздоровеет. "Ты так сильно хочешь кролика?" – уточнил Арарат Кещян у наследницы. Девочка ответила папе, что мечтает о питомце и, чтобы родственница была здорова.

Отметим, мать звезды сериала "Универ" была педагогом. Алмаст Аваковну любили ученики и их родители. Родственники, друзья и коллеги скорбят из-за смерти женщины. В комментариях к публикации Арарату Кещяну выражают соболезнования.

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Автор: 16 февраля 2021, 11:31 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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