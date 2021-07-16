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Сериалы
"Два дня я не мылась": фигуристая Шпица разрешила себе алкоголь на отдыхе

"Два дня я не мылась": фигуристая Шпица разрешила себе алкоголь на отдыхе

Катерина Шпица похвасталась точеной талией.
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Звезда сериалов "Ласточкино гнездо" и "Полярный" Екатерина Шпица наконец сможет насладиться отдыхом. Как оказалось, знаменитости пришлось трудиться даже в отпуске на море. Дело в том, что артистка пишет книгу, которую совсем скоро представит публике.

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 Екатерина Анатольевна Шпица

Екатерина Анатольевна Шпица актриса

Уже готова первая редакция литературного детища Шпицы. Три дня Катерина корпела над текстом. Из-за нахлынувшего вдохновения звезда кино не успевала ходить в душ. Единственное, что разрешала себе актриса – редкие вылазки к морю.

"Два дня я не мылась в душе, только в море" – поделилась звезда ленты "Полярный".

Накануне работа была завершена. Теперь Шпица сможет отдохнуть полноценно. Отправив рукопись редактору, Катерина, которая давно отказалась от алкоголя, разрешила себе половину бокала шампанского. "Больше хочется даже услышать хлопок вылетающей пробки, чем ощутить вкус", - призналась знаменитость.

Шпица уверена, что на литературном поприще ее ждет успех. По крайней мере эта книга получится удачной, считает артистка. К такому выводу Катерина пришла, обнаружив цветовые совпадения. Знаменитость увидела, что купальник, крышка ноутбука и кресло в номере отеля одинаковые по оттенку. По словам Катерины Шпицы, в дни, когда она находит совпадения цвета, ей благоволит Фортуна.

В личном "Инстаграм" артистка опубликовала фото, на котором запечатлела собственное отражение в зеркале. Катерина Шпица, облаченная в алый купальник, придерживает рукой красный ноутбук, напротив стоит кресло того же оттенка. Подписчики пришли в восторг от точеной фигурки звезды кино и сериалов.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 16 июля 2021, 14:39 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Актриса Катерина Шпица оголилась на красной дорожке

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